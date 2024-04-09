Скорее всего, сработала защитная автоматика. Обычное дело. Ждём подробностей от «Роскосмоса».

Сегодня в 12:00 по московскому времени должен был состояться первый пуск современной российской ракеты-носителя «Ангара-А5» с гражданского космодрома «Восточный» — до этого все немногочисленные запуски ракет данного семейства производились с военного и испытательного космодрома «Плесецк». Как вы уже поняли по заголовку, по плану запуск ракеты не произошёл: примерно за 2 минуты до старта было объявлено об отмене пуска.

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Подробностей того, почему произошла отмена, мы не знаем — вероятнее всего, сработала автоматика по одному из основных параметров ракеты-носителя. Известно, что запуск «Ангары-А5» с «Восточного» отложен по меньшей мере на 24 часа, то есть, если неполадку удастся выявить и исправить, то исторический запуск состоится 10 апреля в 12:00 по Москве. Ну а пока что ждём подробностей от «Роскосмоса».

Напомним, что ракеты семейства «Ангара» теоретически должны заменить целую плеяду используемых Россией ракет ещё советской разработки — от «Союза» до «Протона-М». Как раз заменой тяжёлой ракеты-носителя «Протон-М» и должна стать «Ангара-А5».