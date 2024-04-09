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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Главком сил НАТО в Европе заявил, что альянс не находится в состоянии войны с Россией и не хочет этого
Ну, юридически-то да, не находится. По факту же всё сильно иначе.

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Перспектива прямого столкновения Североатлантического альянса с вооружёнными силами России крайне опасна, поскольку, во-первых, моментально вскроет все мифы о боеспособности данной организации, которая ни в одном реальном вооружённом конфликте не участвовала и соответствующего опыта не имеет, а во-вторых, может быть чревата ядерной аннигиляцией всего так называемого глобального Севера (коллективный Запад + Россия, Беларусь, Украина и Прибалтика). Безусловно, в самом Альянсе это разумом понимают, хоть и не могут сердцем с этим смириться. И вот, о том, что НАТО не хочет конфликта с Россией и не считает себя участвующим в таковом сейчас, заявил главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

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По словам Каволи, альянс не считает, что находится в состоянии войны с Россией, и, более того, не желает такого развития событий. Целью Североатлантического альянса, по мнению Каволи, является сдерживание подобного конфликта.

Здесь у нас возникает сразу несколько противоречий. Во-первых, своими действиями НАТО как раз-таки повышает вероятность такого конфликта, а во-вторых, хоть формально генерал Каволи и прав — юридически НАТО не воюет с Россией — но на практике страны-члены альянса в беспрецедентных количествах направляли (и продолжают, пусть и в многократно снизившихся по причине истощения собственных запасов объёмах) на Украину вооружения, натовская (преимущественно американская) разведка вовсю работает в интересах ВСУ, а западные военные осуществляют целеуказание и, скорее всего, управление сложными переданными Киеву комплексами вооружений — такими, как ЗРК Patriot, NASAMS, IRIS-T и другими.

#россия #украина #политика #боевые действия
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