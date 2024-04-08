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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госдеп: процесс вступления Украины в НАТО может возобновиться только после окончания конфликта
Похоже, в Госдепе не поняли, про что этот конфликт. Ну, или поняли, но не могут сказать всё как есть на публику.

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Несмотря на то, что активное освоение территории Украины блоком НАТО вне её формального членства в альянсе и стало одной из основных причин начала российской специальной военной операции, в Государственном департаменте США делают вид, будто не понимают ни причин, ни следствия, ни конечной точки данного кризиса. По этой причине сегодня официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер в рамках очередного брифинга заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО обсуждаться может, но только после окончания текущего кризиса.

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На всякий случай отметим, что одной из поставленных российским политическим руководством задач, стоящих перед специальной военной операцией, является нейтрализация Украины. Иными словами, Украина будет обязана вернуться к беспрекословно нейтральному статусу, подразумевающему невступление в какие бы то ни было военные союзы. По итогу конфликта данное положение будет подкреплено демилитаризацией Украины с законодательным запретом иметь ей вооружённые силы выше определённой крайне незначительной численности при запрете на тяжёлое вооружение и авиацию.

И это план минимум. План максимум, и, по нашему мнению, единственный, на условиях которого будет завершён этот давно зашедший крайне далеко кризис, — это создание новой архитектуры европейской безопасности в том виде, в котором Россия предложила это сделать США в декабре 2021 года. Тогда над этим планом в Вашингтоне посмеялись и отбросили его, а теперь уже дело не до смеха.

Впрочем, вряд ли всё это будет реализовано при действующей администрации США, слишком уж она далеко зашла в своей риторике, загнав себя в ловушку заведомо ошибочного нарратива.

#россия #украина #политика #боевые действия
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