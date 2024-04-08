Похоже, в Госдепе не поняли, про что этот конфликт. Ну, или поняли, но не могут сказать всё как есть на публику.

Несмотря на то, что активное освоение территории Украины блоком НАТО вне её формального членства в альянсе и стало одной из основных причин начала российской специальной военной операции, в Государственном департаменте США делают вид, будто не понимают ни причин, ни следствия, ни конечной точки данного кризиса. По этой причине сегодня официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер в рамках очередного брифинга заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО обсуждаться может, но только после окончания текущего кризиса.

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На всякий случай отметим, что одной из поставленных российским политическим руководством задач, стоящих перед специальной военной операцией, является нейтрализация Украины. Иными словами, Украина будет обязана вернуться к беспрекословно нейтральному статусу, подразумевающему невступление в какие бы то ни было военные союзы. По итогу конфликта данное положение будет подкреплено демилитаризацией Украины с законодательным запретом иметь ей вооружённые силы выше определённой крайне незначительной численности при запрете на тяжёлое вооружение и авиацию.

И это план минимум. План максимум, и, по нашему мнению, единственный, на условиях которого будет завершён этот давно зашедший крайне далеко кризис, — это создание новой архитектуры европейской безопасности в том виде, в котором Россия предложила это сделать США в декабре 2021 года. Тогда над этим планом в Вашингтоне посмеялись и отбросили его, а теперь уже дело не до смеха.

Впрочем, вряд ли всё это будет реализовано при действующей администрации США, слишком уж она далеко зашла в своей риторике, загнав себя в ловушку заведомо ошибочного нарратива.