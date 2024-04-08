А как же иначе? Все альтернативные варианты Украина и Запад отмели.

Россия имеет полное право защищать себя и свой народ и должна идти до конца в вопросе Украины — таким мнением поделился глава Республики Сербской (не путать с Сербией) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в комментарии для российского телеканала «Россия 24».

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Как отметил глава Республики Сербской, действия России совершенно естественны: на её месте ни одно другое уважающее себя государство не стало спокойно наблюдать за событиями, аналогичными тем, что происходили на Украине.

По мнению Додика, российское политическое руководство в лице президента Путина совершит роковую, грубейшую ошибку, если пойдёт на поводу у Запада и согласится на компромиссное решение сложившегося кризиса. Доверять Западу в столь важных вопросах, справедливо отметил Додик, нельзя, поскольку западные страны во всех договорах ищут только свои собственные интересы и никогда не нацелены на деэскалацию.

И хотя комментарий главы Республики Сербской правильный, но что есть «до конца» будет решать всё-таки российское политическое руководство. Мы знаем, что в российском обществе за последние два года вполне естественным образом образовалось огромное количество «ястребов», готовых только на максимально жёсткое окончание этого кризиса, однако надо всё-таки быть реалистами и осознавать, что максималистская позиция не в интересах России, поскольку в таком случае Украину, которая сейчас находится на балансе коллективного Запада, придётся сажать на российский баланс. Надо ли это россиянам в обмен на уровень жизни внутри самой России, вопрос дискуссионный, но что-то нам подсказывает, что ответ очевиден.

Вопрос будет поставлен о формировании новой архитектуры европейской безопасности, а в каком виде при этом сохранится Украина, не имеет совершенно никакого значения при условии её безусловной и полной нейтрализации с запретом на то, чтобы иметь вооружённые силы выше определённой численности и с полным запретом на тяжёлое вооружение и авиацию.