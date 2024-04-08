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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили, что благодаря АЭС «тотального блэкаута» на Украине не будет
Министр энергетики, конечно, говорит правду, но не всю.

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По мере «выноса» российской армией украинских объектов генерации электроэнергии в стране возрастает её (энергии) дефицит. Пока что его удаётся частично купировать за счёт импорта электроэнергии из Европы и задействования резервных и аварийных линий питания городов, но, как вы понимаете, если (а это всё ещё большое «если», поскольку речь идёт исключительно о политическом решении) групповые и массированные удары ВС РФ по объектам генерации продолжатся, то избыток электроэнергии у Европы закончится, равно как и у Украины могут закончиться деньги на закупку электричества в странах с её заведомо более дорогой генерацией.

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Хотя ничего хорошего энергосистеме Украины никто не сулит, но полного блэкаута во всей стране России добиться не удастся. По крайней мере, в это верит министр энергетики Украины Герман Галущенко. По словам министра, примерно половина электроэнергии в стране вырабатывается на атомных электростанциях, поэтому «тотального блэкаута» не будет.

И вот здесь начинается самое интересное. Во-первых, на самом деле на долю атомных электростанций сейчас приходится около 30 % украинской генерации, поскольку крупнейшая Запорожская АЭС находится под контролем РФ и полностью остановлена, не вырабатывая электроэнергию. Во-вторых, Галущенко исходит из предположения, что наносить удары по атомным электростанциям Россия не станет. Здесь мы лично с министром энергетики Украины согласимся: бить по АЭС рискованно даже несмотря на запредельную точность российских средств поражения, да и явно Москва не захочет портить отношения с МАГАТЭ и в целом представать в негативном атомном свете, учитывая свой статус главного мирового строителя атомных электростанций. И в-третьих, Галущенко почему-то не учитывает, что электроэнергию мало произвести, её ещё надо передать; а как это делать, если наносятся систематические удары по распределительным подстанциям, совершенно непонятно.

Наконец, не забываем о том, что атомные электростанции хороши для постоянной генерации определённого количества электроэнергии: по принципу своего действия они непригодны для сглаживания пиковых нагрузок — для этого на Украине, как и в России, применяются ГЭС. Собирается ли Россия продолжать «выносить» гидроэнергетику Украины, опять же, вопрос политического решения. В общем, в вопросе сохранения электричества на Украине очень много «если», и ни одно из них не зависит от Киева.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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