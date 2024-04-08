В фантазиях главы государства, Польша сможет противостоять агрессии, если подготовится.

Последние несколько месяцев в западной прессе стало модно разгонять новый «нарратив»: если не «остановить» Россию на Украине, то ВС РФ якобы пойдут дальше на запад, и первой на пути у российской армии будет Польша. Понятно, что России эти территории, которые потом придётся сажать на свой баланс, не нужны (ей и текущие новые территории, которые придётся в течение минимум десяти лет доводить до среднероссийского уровня, вкладывая в них колоссальные ресурсы и делегируя в них специалистов, не были особо нужны, но не оставили выбора), поэтому никакого вторжения в другие страны, понятное дело, не будет.

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Осознаёт это и президент Польши Анджей Дуда. Правда, он не связывает это с тем, что России такое экономическое бремя не нужно, а просто заявляет, что в ближайшие годы угрозы нападения РФ на Польшу нет. Полностью такую угрозу, добавил Дуда, исключать нельзя, поэтому нужно сделать всё возможное, чтобы нарастить польский оборонный потенциал, после чего Варшава сможет «противостоять агрессии».

Безусловно, заявления о способности Польши противостоять армии первого класса с колоссальным военным опытом ведения современных боевых действий, это не более чем примитивный и нелепый популизм. Ключевое здесь, как мы уже указали выше, это отсутствие целесообразности; а уж как это отсутствие целесообразности выкручивает президент Польши, дело десятое.