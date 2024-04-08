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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ФСБ задержала создателей узла связи, через который украинские мошенники вымогали у россиян деньги на финансирование ВСУ
Денег с Запада уже почти не поступает, вот и выкручиваются, как могут.

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Последнее время в прессе, а в особенности в различных Telegram-каналах, можно было наблюдать многочисленные предупреждения, связанные с возросшей активностью работы украинских call-центров, занимающихся вымогательством средств у доверчивых граждан. Сотрудники таких call-центров представляются кто кем, но зачастую «сотрудниками вашего мобильного/сотового оператора». Бдительность «жертвы» теряется ещё на моменте появления на экране номера с кодом страны +7 (Россия), и далеко не каждый во время спонтанного разговора с таким мошенником догадается спросить «Чей Крым?», «Чей Донбасс?» и задать тому подобные провокационные вопросы, после которых по другую сторону трубки начинается пауза и ступор. И вот, похоже, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла тех, кто уже непосредственно в РФ помогал украинским мошенникам вымогать деньги, впоследствии шедшие на финансирование ВСУ.

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Сегодня ФСБ сообщила о задержании пятерых создателей узла связи в России, которым пользовались украинские call-центры, обзванивающие россиян. Согласно имеющимся в распоряжении ФСБ сведениям, в общей сложности у россиян в результате работы этих call-центров было похищено порядка семи миллиардов рублей.

У задержанных изъяты средства связи, вычислительная техника, накопители информации и всё то, что может помочь следствию. Уже на этом этапе при беглом просмотре компьютеров задержанных удалось выяснить, что ФСБ адресом не ошиблась: в документации задержанных содержится переписка с курирующими преступную деятельность украинских call-центров организациями, перечень российских телефонных номеров, на которые производился обзвон, и тому подобная важная информация.

Действительно ли вышеуказанные call-центры территориально располагаются на Украине, вопрос хороший, но если да, то, вероятно, он должен стать целью для ракетного удара ВС РФ. В конце концов, речь идёт о мошенничестве в циклопических масштабах: на финансирование ВСУ пошли 7 миллиардов украденных у доверчивых россиян рублей. Нетрудно подсчитать, сколько условных БПЛА для осуществления террористических атак (напоминаем, любые атаки Украины по России в юридических рамках этого конфликта являются террористическими с точки зрения международного права) по территории России можно закупить на эти деньги.

#россия #украина #финансы #политика #боевые действия #мошенничество #фсб
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