Здесь мы на месте Киева бы радовались: чем меньше повреждений у Крымского моста, тем целее критически важная инфраструктура Украины.

Несмотря на то, что при необходимости Россия может снабжать Крымский полуостров как по воде, так и по суше через созданный в рамках специальной военной операции сухопутный коридор, Крымский мост, вернее, его уничтожение, продолжает оставаться в головах инфантильного помешанного на «символах» и заголовках украинского руководства своеобразной навязчивой идеей.

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За время конфликта данный инфраструктурный объект, связывающий Краснодарский край с Крымом, столько раз становился целью ударов, что уже нет смысла вести статистику. Два раза, впрочем, эти попытки оказывались частично успешными: удавалось обрушить в воду дорожное полотно на одной полосе длиной в 1—2 пролёта. За свои террористические (а любые удары Украины по территории России являются террористическими в юридических рамках данного конфликта) удары Украина расплачивалась сначала половиной энергосистемы, затем всей портовой инфраструктурой, но, по всей видимости, этого официальному Киеву мало, и там всё также мечтают об «уничтожении» Крымского моста как символа событий 2014 года.

Так, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (включён в России в список террористов и экстремистов) заявил, что у Киева возникли трудности с нанесением урона Крымскому мосту. По словам Буданова, Россия позаботилась о том, чтобы «очень хорошо защитить» данный инфраструктурный объект. Поскольку комментарий Буданов давал представителю немецких СМИ, то начальник ГУР попытался пропихнуть нарратив о том, что крылатые ракеты Taurus, против поставок которых регулярно голосует Бундестаг, «облегчили» бы старания Украины в деле «уничтожения» моста.

Трудно себе представить, какие последствия будут ждать Украину в случае, если атака на Крымский мост снова увенчается успехом, но, как видим, для того экстремисты (многие из которых официально признаны таковыми в России) и сидят во власти в Киеве, чтобы работать ради некой (пусть и бесконечно недостижимой) идеи. Пытаться отрезвить таких людей уничтожением украинской экономики совершенно бессмысленно, тем более что этот вариант так долго мариновали, что его реализация теперь приводит к обратному результату.