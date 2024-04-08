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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ считают, что жители близлежащих к ЛБС регионов сдают ВС РФ позиции украинской армии
Может, вы что-то не то делаете, раз ваши позиции сдают? Не думали об этом?

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За последние несколько месяцев ВС РФ кратно нарастили количество наносимых по позициям ВСУ ударов беспилотниками, ракетами и планирующими авиабомбами. Удары крайне результативны, и чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с комментарием офицера 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (чтобы вы понимали подтекст, так называется воссозданная и запрещённая в России террористическая организация «Азов») в интервью украинским средствам массовой информации.

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Как отметил офицер, если линия боевого соприкосновения приближается к населённому пункту на 15 километров, то его необходимо принудительно отселять. В противном случае местное население якобы вступает в контакт с российскими военными и начинает сдавать им позиции ВСУ.

Звучит это всё, откровенно говоря, очень странно. Как простое население может вступать в контакт с ВС РФ, почему ВС РФ должны верить этому простому населению, всё это вопросы, которые журналисты задать офицеру бывшего «Азова» либо побоялись, либо намеренно не стали, поскольку это нарушило бы весь «нарратив». Ключевой же вопрос — «Почему вы располагаетесь вблизи к населённым пунктам до такой степени, что ваше расположение видно мирному населению?» — как вы понимаете, никто в принципе не задаст, ибо это стержень всего, и если начать до него догрызаться, то можно ненароком выйти на совсем другие «нарративы». Например, о преступных действиях ВСУ, размещающихся в гражданских постройках.

В реальности, скорее всего, ВС РФ просто стали самостоятельно эффективнее выявлять места расположения ВСУ и размещения их военной техники и боеприпасов по причине постоянно ослабевающей противовоздушной обороны, которая уже практически не защищает небо над линией боевого соприкосновения, тем самым позволяя российским средствам объективного контроля беспрепятственно летать над зоной боевых действий, фиксируя перемещения войск и техники. И с сотрудничеством с местным мирным населением, как вы понимаете, это никак не связано: официальный Киев сказками про «коллаборационистов» просто оправдывает аховую ситуацию на линии боевого соприкосновения.

#россия #украина #политика #боевые действия
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