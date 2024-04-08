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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса признала изменившийся характер российских ударов по энергосистеме Украины
Западная пресса, впрочем, как всегда работает с колоссальным «лагом». Всё уже обсуждено десятки раз.

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Когда в марте ВС РФ возобновили (и мы до сих пор не знаем, было ли это лишь парой демонстративных ударов возмездия, призванных отрезвить полностью утратившее связь с реальностью киевское руководство или же удары будут наноситься систематически, поскольку никакого отрезвления не достигнуто, а делать это надо) кампанию по нанесению высокоточных ударов по энергосистеме Украины, в глаза сразу бросился ключевой отличительный фактор по сравнению с аналогичной кампанией периода осени 2022 — зимы 2023 года.

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Изображение: машинный зал ДнепроГЭС 22 марта 2024 года после массированного ракетного удара ВС РФ по энергетике Украины.

Если полтора года назад удары наносились по объектам распределения электроэнергии, которые при условии резкого снижения потребления в силу выезда с Украины миллионов человек и практически полной остановки украинской промышленности можно относительно оперативно восстановить, не понеся критического непоправимого ущерба, то в этом «сезоне» ситуация радикально поменялась: удары стали наноситься непосредственно по объектам генерации электричества — машинным залам электростанций, которые даже в теории невозможно быстро восстановить, а уж в условиях Украины с отсутствующим энергетическим машиностроением надеяться можно будет только на Россию или же на коллективный Запад.

И вот, изменившийся характер российских ударов по украинской энергосистеме наконец-то заметили в издании Financial Times (FT). Как отмечает издание, российское военное командование приняло решение о нанесении сконцентрированных ударов непосредственно по объектам генерации в конкретных регионах, не распыляя силы на объекты по всей территории Украины, включая Киев и Киевскую область, где якобы сейчас сосредоточена вся противовоздушная оборона страны.

FT уточняет, что за неделю с 22 по 29 марта, когда наносились наиболее активные удары по энергосистеме Украины, ВС РФ поразили 7 тепловых и 2 гидроэлектростанции, лишив электроснабжения ряд крупных индустриальных регионов и вынудив украинских энергетиков переключать потребителей на генерацию их других регионов, параллельно заставляя Украину, ранее экспортировавшую образовавшуюся из-за деиндустриализации страны избыточную электроэнергию в Европу, переключиться к импортированию электроэнергии по многократно более высоким ставкам. Согласно сведениям издания, Украина стала импортировать из Европы рекордные 18,7 ГВт•ч электроэнергии, что, по всей видимости, сравнимо с мощностью утраченных в результате ударов ВС РФ собственных объектов генерации.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетике
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