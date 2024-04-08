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Когда в марте ВС РФ возобновили (и мы до сих пор не знаем, было ли это лишь парой демонстративных ударов возмездия, призванных отрезвить полностью утратившее связь с реальностью киевское руководство или же удары будут наноситься систематически, поскольку никакого отрезвления не достигнуто, а делать это надо) кампанию по нанесению высокоточных ударов по энергосистеме Украины, в глаза сразу бросился ключевой отличительный фактор по сравнению с аналогичной кампанией периода осени 2022 — зимы 2023 года.
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Если полтора года назад удары наносились по объектам распределения электроэнергии, которые при условии резкого снижения потребления в силу выезда с Украины миллионов человек и практически полной остановки украинской промышленности можно относительно оперативно восстановить, не понеся критического непоправимого ущерба, то в этом «сезоне» ситуация радикально поменялась: удары стали наноситься непосредственно по объектам генерации электричества — машинным залам электростанций, которые даже в теории невозможно быстро восстановить, а уж в условиях Украины с отсутствующим энергетическим машиностроением надеяться можно будет только на Россию или же на коллективный Запад.
И вот, изменившийся характер российских ударов по украинской энергосистеме наконец-то заметили в издании Financial Times (FT). Как отмечает издание, российское военное командование приняло решение о нанесении сконцентрированных ударов непосредственно по объектам генерации в конкретных регионах, не распыляя силы на объекты по всей территории Украины, включая Киев и Киевскую область, где якобы сейчас сосредоточена вся противовоздушная оборона страны.
FT уточняет, что за неделю с 22 по 29 марта, когда наносились наиболее активные удары по энергосистеме Украины, ВС РФ поразили 7 тепловых и 2 гидроэлектростанции, лишив электроснабжения ряд крупных индустриальных регионов и вынудив украинских энергетиков переключать потребителей на генерацию их других регионов, параллельно заставляя Украину, ранее экспортировавшую образовавшуюся из-за деиндустриализации страны избыточную электроэнергию в Европу, переключиться к импортированию электроэнергии по многократно более высоким ставкам. Согласно сведениям издания, Украина стала импортировать из Европы рекордные 18,7 ГВт•ч электроэнергии, что, по всей видимости, сравнимо с мощностью утраченных в результате ударов ВС РФ собственных объектов генерации.