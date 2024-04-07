Трамп говорит о Крыме и Донбассе, не понимая, видимо, что данное предложение с осени 2022 года неактуально.

Бывший и, вероятнее всего, будущий президент США Дональд Трамп в рамках частных разговоров заявляет, что может положить конец конфликту на Украине, оказав давление на последнюю, дабы та уступила России часть своих территорий. Об этих заявлениях как о плане Трампа передаёт издание The Washington Post (WP).

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Речь, как сообщает WP, идёт о Крыме и Донбассе. По мнению Трампа, и Россия, и Украина ищут возможности выхода из этого кризиса, и при этом обе стороны хотят сохранить лицо. Каким образом Украина сохранит лицо, официально на международном уровне (а по-другому не получится) сдав часть своих территорий, непонятно. Равно как и непонятно, о каком сохранении лица идёт речь в отношении России, которая включила в свой состав на конституционном уровне помимо Донбасса (ДНР + ЛНР) ещё и Запорожскую и Херсонскую области, отчуждение которых из состава РФ не допускается Конституцией.

Понятно, что все заявления Трампа на данном этапе являются лишь предвыборным бессмысленным «трёпом». Российское политическое руководство неоднократно заявляло, что текущий конфликт на Украине не является территориальным, однако от уже включённых в состав РФ регионов государство не отступится. Кроме того, положение дел на линии боевого соприкосновения таково, что в случае переговоров Москва будет требовать крайне серьёзных уступок не только от Украины, но и от коллективного Запада, стараниями которого этот конфликт и стал возможен, затянувшись на несколько лет.

Обстоятельства складываются таким образом, что помимо вечной и безусловной нейтрализации Украины с запретом ей иметь вооружённые силы уровня выше условных внутренних войск Россия будет на переговорах требовать возвращения к предложенному в декабре 2021 года США и НАТО документу о формировании новой архитектуры европейской безопасности. Возможно, речь также зайдёт о снятии всех до единой незаконных антироссийских «санкций» — не из нужды (нужды, конечно же, нет), а из принципа — с оговоренным запретом на их повторное введение в будущем при любых обстоятельствах. Конфликт зашёл так далеко, что на меньших условиях его завершать с российской стороны было бы странно.