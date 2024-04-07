Премьер Израиля продолжает считать себя выше международного права. Закончится это плачевно. Вернее, уже закончилось.

Хотя беспрецедентный по своей жестокости совершённый 7 октября прошлого экстремистским движением ХАМАС теракт временно и сплотил международное сообщество вокруг Израиля, но дальнейшие действия официального Иерусалима, по глупости своих элит считавшего, что ему дозволено в отместку делать всё, что взбредёт ему в голову, вышли Земле Обетованной боком. Международная поддержка Израиля, армия обороны которого наносила неизбирательные бомбовые и ракетные удары по жилым кварталам сектора Газа, сошла на нет, и несколько дней назад Совет Безопасности ООН официально проголосовал за резолюцию, требующую от Иерусалима прекращения огня на период месяца Рамадан.

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Несмотря на то, что резолюция носит обязательный характер, такое впечатление, что Израилю международное право неведомо. Официальный Иерусалим не просто не прекратил огонь в секторе Газа, где боевые действия уже несколько месяцев назад перешли в вялотекущую стадию, но и устами своего премьер-министра Биньямина Нетаньяху смеет ставить условия, не исполняя требование резолюции.

Так, по словам Нетаньяху, ни о каком прекращении огня не может быть речи до тех пор, пока ХАМАС не освободит всех заложников. Вероятно, Нетаньяху не вполне осознаёт, что он не в том положении, чтобы ставить условия, и что израильские вооружённые силы, мягко говоря, показали себя совсем не так эффективно, как этого от них ожидали.

Политическая проблема для действующей израильской власти заключается в том, что ХАМАС, чтобы объявить о победе, достаточно просто продолжить своё существование. Как мы уже много-много раз говорили, политическое руководство стран должно избегать попадания в ловушку пропаганды и нарративов; Нетаньяху попал в неё, пообещав «уничтожить» ХАМАС, на что, как видим, ресурсов у Израиля нет и уже вряд ли будет.