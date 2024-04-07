Ну, на Украине победу на выборах в 2019 году тоже одержал человек, приходивший на лозунгах о мире и согласии. Посмотрим, как себя будет вести новый глава словакского государства.

Несмотря на то, что в Словакии парламентская республика, означающая сосредоточение основной власти в руках парламента и, как следствие, в руках его руководителя — премьер-министра — формальный глава государства в стране тоже есть, и на его выборах победу одержал Петер Пеллегрини. Последнее время стал известен тем, что высказывается против оказания военной помощи Украине, верит только в дипломатическое решение украинского кризиса, а также является сторонником действующего премьер-министра Роберта Фицо.

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Победу на выборах Пеллегрини одержал, завоевав 53,55 % голосов. Второй кандидат — Иван Корчок с явно прозападными лозунгами — набрал 46,44 % голосов, что свидетельствует о том, что огромная часть населения Словакии в суверенной политике своего государства, за счёт которой оно, собственно, и обеспечивает этому населению высокий уровень жизни, почему-то не заинтересована.

В любом случае, сейчас в Словакии сформировалось правительство, ставящее интересы Словакии на первое место. И в эти интересы, как нетрудно догадаться, вовсе не входит горящий конфликт на границе, и уж тем более не входит заливание этого пожара керосином, как это делают нынешние инфантильные европейские «элиты» и функционеры.