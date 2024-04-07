Чего за эти тридцать лет только не произошло.

Когда Интернет как система только начинал своё развитие, предположить, что он войдёт в каждый дом, в каждое устройство и будет практически повсюду, причём на уровне и скоростях, позволяющих смотреть потоковое видео и осуществлять видеозвонки, конечно, было можно, но на тот момент это представлялось больше как научная фантастика. Которая, как известно, нередко перестаёт быть фантастикой, и развитие Сети как раз один из тех примеров.

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В России (тогда СССР) Интернет технически появился в 1990 году, после чего состоялась регистрация национального домена верхнего уровня .SU, однако непосредственно российский национальный домен верхнего уровня .RU, необходимость в котором, по известным причинам, появилась в 1991 году, был зарегистрирован только четырьмя годами позже — 7 апреля 1994-го. Сегодня .RU и отмечает тридцатилетие с момента регистрации.

С тех пор .RU стал одним из самых популярных национальных доменов в мире: количество зарегистрированных в зоне .RU доменов превышает 5,5 миллионов, и каждый месяц их становится примерно на 100—150 тысяч больше. В 2010 году был зарегистрирован национальный кириллический домен верхнего уровня .рф, который, впрочем, многократно отстаёт от своего латинского собрата, имея лишь порядка 700 тысяч зарегистрированных доменов в данной зоне. Также Россия управляет бывшим национальным доменом верхнего уровня .su для СССР.

Существование домена .RU (а затем и .рф) также породило термин «Рунет», который, однако, все определяют по-разному. Единого мнения по поводу того, что такое «Рунет», в обществе нет: одни считают, что это русскоязычный (независимо от доменной принадлежности) сегмент Интернета, другие небезосновательно допускают, что речь идёт только о сайтах в зоне .RU. Впрочем, на государственном уровне под «Рунетом» подразумевают сайты, существующие в доменных зонах .ru, .su и .рф.