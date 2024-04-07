Заниматься этим раскалыванием, считает Зеленский, будет Россия, получив в случае отправки европейских войск карт-бланш на раскачку общественного мнения в ЕС.

За два года заявлений, которые регулярно делает президент Украины Владимир Зеленский, мы привыкли к тому, что он либо в самом деле очень слабо осознаёт объективную действительность и суровую реальность окружающего его мира, либо очень хорошо отыгрывает подготовленную ему роль. Поэтому вдвойне любопытен тот факт, что вчера в ходе очередного информационного «марафона» Зеленский выдал заявление, которое позволило нам решить, что на самом деле президент Украины всё-таки хотя бы на минимальном уровне отдаёт себе отчёт в происходящем.

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Как вы уже поняли из заголовка данной новостной заметки, речь в ходе беседы Зеленского с журналистами шла об озвученной около месяца назад президентом Франции Эмманюэлем Макроном возможной отправке европейских военных контингентов на Украину с целью высвобождения ресурсов ВСУ. По словам Зеленского, данная тема очень серьёзная, поскольку если данное решение гипотетически будет принято, то Россия непременно воспользуется данным фактом, чтобы начать активно «раскалывать единство» между странами Европы (не знаем, откуда Зеленский вообразил себе единство в Европе, ну да ладно).

«Я не могу сегодня публично сказать: "Да, давайте армии мира, приезжайте в [на] Украину и воюйте", потому что Россия поднимет хайп. Они начнут поднимать общества других государств, что нельзя отправлять своих детей на войну, что это не их война. Начнут раскалывать единство между странами Европы и странами НАТО», — заявил президент Украины.

Как справедливо отметил Зеленский, такое решение крайне рискованное, и оно может привести к раскачке ситуации на Западе до такой степени, что общества западных стран начнут оказывать на свои власти давление с целью полного списывания Украины с баланса как в военном, так и в финансовом планах.

При всём этом Зеленский отметил, что если западные граждане желают прибыть на Украину в качестве добровольцев, то он «только за».