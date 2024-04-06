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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры уничтожения в Харькове установок РСЗО, из которых ВСУ обстреливали Белгород
Техника размещается прямо в городской черте рядом с гражданской инфраструктурой и жилыми домами. Классика ВСУ.

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Практически каждый день ВСУ наносят террористические (в очередной раз повторяем: в юридических рамках текущего конфликта любые удары Украины по территории России являются террористическими согласно международному праву) удары по приграничным территориям. Наиболее сильно последний месяц достаётся Белгороду, который обстреливается украинскими вооружёнными формированиями как беспилотниками, так и реактивной артиллерией. Подразделения, которые осуществляют обстрелы, по возможности выслеживаются и уничтожаются, и вот, сегодня ВС РФ удалось выследить ещё одну такую группу.

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Две пусковых установки РСЗО, одна из которых, как сообщают тематические группы в социальных сетях, была чешской РСЗО Vampire, а вторая — «Ураган», применялись для осуществления ударов по Белгороду. Обе были размещены на северо-западе Харькова аккурат в спальном районе — неподалёку от жилых многоэтажек и торгового центра. Средства объективного контроля (беспилотники) зафиксировали пусковые установки, после чего по ним оперативно был нанесён ракетный удар, уничтоживший сразу обе. Можно только представить себе, какие последствия для Белгорода удалось предотвратить посредством демилитаризации конкретно данной пары артиллерийских систем. Кстати, примечателен тот факт, что беспилотник спокойно висит над Харьковом и снимает происходящее, что свидетельствует о тотальном разгроме харьковской системы ПВО.

Поскольку ударной волной от уничтожения РСЗО был повреждён торговый центр, то украинские официальные лица, намеренно скрывая от объектива камер сгоревшие остовы поражённой реактивной артиллерии, сразу же обвинили ВС РФ в целенаправленном ударе по гражданской инфраструктуре.

К этим истерическим заявлениям, никогда не имеющим под собой никаких оснований, уже можно привыкнуть, тем более что ничего нового в тактике ВСУ использования гражданской инфраструктуры для прикрытия своих военных планов нет. Российское военное руководство регулярно фиксирует такие случаи с самого начала специальной военной операции: танки, ПВО и самоходная артиллерия, размещённые прямо в жилых кварталах городов, магазины, используемые как склады боеприпасов, подземные парковки, на которых стоит военная техника — всё это мы за время текущего конфликта видели десятки, если не сотни раз.

#россия #украина #политика #боевые действия
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