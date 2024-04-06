Как-то поскромничали, как нам видится.

В иллюзорном мире, в котором нравится существовать украинскому политическому руководству, коллективный Запад спит и видит, как Украина присоединяется к НАТО, чтобы затем вписаться за неё в вооружённом конфликте с Россией, исход которого для стран глобального Севера будет столь предсказуемо катастрофическим, что об этом даже думать страшно, не то что всерьёз об этом рассуждать. Тем не менее, в Киеве продолжают верить, что Украину очень ждут в НАТО, и что только два государства противятся этому «суверенному» решению официального Киева.

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По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (да, есть такой) Ольги Стефанишиной, главными оппонентами вступления Украины в Североатлантический альянс являются, представьте себе, США и Германия. Остальные, по мнению госпожи Стефанишиной, с удовольствием увидят Украину в составе членов НАТО.

Мы, честно говоря, не знаем, откуда вице-премьер Украины взяла эту информацию, но совершенно точно известно, что против вступления страны в НАТО выступают Турция, Словакия, Венгрия, Франция и Италия. Если добавить сюда ещё и названные Стефанишиной США и Германию, то получатся все государства, которые в НАТО имеют значение с военной точки зрения. Мнение бывших государств-лимитрофов, которые теперь в составе Альянса, в реальности мало кого тревожит.

Как бы то ни было, вступление Украины в НАТО — это та причина, по которой в том числе и началась специальная военная операция. Если госпожа Стефанишина за два года конфликта так ничего и не осознала, то здесь комментировать нечего.