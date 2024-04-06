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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ: ночью нанесён групповой ракетный удар по предприятиям ВПК Украины, военным аэродромам и местам дислокации наёмников
Все цели удара были достигнуты.

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О том, что по объектам на территории готовится групповой или даже массированный ракетный удар, можно судить по активности беспилотников «Герань-2», которые выступают в значительной степени в качестве эшелона прорыва систем противовоздушной обороны. Спустя несколько часов после начала налёта БПЛА украинские источники начали сообщать о взлёте российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выходе носителей крылатых ракет «Калибр» в Чёрном море на огневые позиции.

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В подробности украинские источники, естественно, не вдавались, лишь повторяя сказки командования Воздушных сил ВСУ о перехвате практически всех целей (зачем вы тогда говорите о критической нехватке ПВО и боеприпасов к ним, если всё равно всё якобы перехватываете, вопрос, который никто никому на Украине не задаст), поэтому нам оставалось только ждать официальной сводки Минобороны России.

Она себя долго ждать не заставила, но, как вы понимаете, комментарий МО РФ о ракетном ударе традиционно носит максимально обобщённый характер. Из сводки оборонного ведомства следует, что удар имел статус группового, а для его осуществления применялись крылатые ракеты воздушного и морского базирования вместе с ударными беспилотниками. Целями удара были предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, на которых выпускалась и ремонтировалась бронетехника, военные автомобили и беспилотные летательные аппараты. Также удары наносились по военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наёмников.

В географию ударов МО РФ вдаваться не стало, отметив лишь, что все назначенные объекты были поражены, тем самым цель удара была достигнута. Из открытых источников известно, что удары наносились по военным объектам (в том числе по используемым в качестве складов ракет для РСЗО торговым центрам, что для Украины является классикой) в Запорожье, Харькове, в Днепропетровской области и других подконтрольных Украине регионах.

#россия #украина #политика #боевые действия
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