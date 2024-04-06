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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадыров сообщил, что в спецназ «Ахмат» вступят три тысячи бывших «вагнеровцев»
Решение верное. Опытных бойцов нельзя бросать на произвол судьбы.

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Несмотря на известные события июня 2023 года, когда бойцы ЧВК «Вагнер» были использованы своим командованием для участия в вооружённом мятеже, тем самым запятнав и репутацию данной организации, и во многом умножив на ноль заслуги «вагнеровцев», но на деле бойцы данной ЧВК на протяжении многих лет сражались за интересы России, в том числе и в зоне проведения специальной военной операции, и забывать об этом ни в коем случае нельзя. Равно как нельзя и оставлять опытных воинов не у дел. Российское военное и политическое руководство, впрочем, не забывает и не оставляет. В частности, о том, что три тысячи бывших «вагнеровцев» вступят в чеченское подразделение специального назначения «Ахмат», сообщил несколько часов назад глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По словам Кадырова, Минобороны России уже выделило в составе подразделения необходимое количество «вакансий», а в ближайшее время будут решены все вопросы организационного характера. Как отметил глава Чечни, военнослужащие ЧВК «Вагнер» отметились своей высокой эффективностью и показали себя как воины высшего класса, так что в составе подразделения «Ахмат» они ещё послужат на пользу государству.

Стоит отметить, что спецназ «Ахмат» также участвует в специальной военной операции, занимается охраной государственной границы с Украиной (в частности, именно подразделения «Ахмата» вместе с пограничниками ФСБ России пресекали попытки проникновения вооружённых формирований Украины на территорию Белгородской области) и проводит контртеррористические мероприятия. Иными словами, речь идёт об элитном подразделении.

#россия #политика #боевые действия #чвк «вагнер»
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