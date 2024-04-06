Да, но не при действующем руководстве Украины. С этим всё ясно.

Последнее время на фоне деградации положения ВСУ в зоне боевых действий становятся всё отчётливее видны попытки стран коллективного Запада выйти на диалог с Россией по теме Украины. Наиболее яркими из этих попыток стали: 1) попытка президента США обсудить тему конфликта на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином, закончившаяся отчитыванием Байдена, и 2) звонок министра обороны Франции Себастьяна Лекорню своему российскому коллеге Сергею Шойгу.

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Именно второй пример видится нам наиболее показательным: министр обороны государства, занявшего откровенно враждебную (незаконные антироссийские санкции, поставки беспрецедентного количества вооружений противнику РФ — Украине) по отношению к России позицию, звонит своему российскому визави, чтобы обсудить... теракт в «Крокус Сити Холле»? Наиболее логичным является мнение о том, что теракт в подмосковном Красногорске был лишь формальным предлогом для начала разговора, поскольку министерство обороны Франции — это не то ведомство, которое должно звонить в министерство обороны России исключительно с целью выражения соболезнований спустя почти две недели после инцидента. В реальности, естественно, хоть этого ни российская, ни французская сторона не подтверждают, основной темой переговоров Лекорню и Шойгу наверняка был именно украинский кризис.

И хотя деталей переговоров мы не знаем, но важность подключения Москвы к дипломатическому решению сложившейся катастрофы на Украине как минимум отдельные западные политики осознают. В частности, о важности начала диалога между РФ и Украиной заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью французской газете Le Figaro.

Как отметил Нехаммер, «без России мира не будет», и необходимо возобновить диалог между Москвой и Киевом, когда для этого настанет время. Глава австрийского правительства справедливо добавил, что ни о каком мирном урегулировании украинского кризиса речи быть не может без участия Москвы в соответствующем процессе.

Откровенно говоря, плохо понятно, как на Западе представляют себе диалог Москвы и нынешней киевской властью. Напомним, что российское политическое руководство навешало на украинский политический режим различных ярлыков, подразумевающих невозможность переговоров хоть о чём бы то ни было, кроме капитуляции. Это означает, что Западу, если он хочет дипломатического урегулирования, нужно в экстренном порядке разгонять тезис о нелегитимности действующего украинского руководства с 21 мая, и активно работать над сменой этого самого руководства.