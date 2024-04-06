Зачем поднимались, с какой целью, что намеревались делать, или же просто показали, что у Польши есть ВВС, непонятно.

С недавнего времени Польша по причинам, которые, скорее всего, сама себе и придумала, решила поднимать в небо свою авиацию в случае осуществления ВС РФ ракетных ударов по территории Украины. Связано это с тем, что в ходе одного из мартовских ракетных ударов одна из российских крылатых ракет якобы на сорок секунд нарушила польское воздушное пространство, после чего развернулась и направилась в сторону одной из целей на западе Украины. В Варшаве, естественно, данный инцидент раскрутили, не предоставив ни одного доказательства, и, желая показать себя сильными и решительными, пообещали при каждом «опасном» для Польши ракетном ударе по Украине со стороны ВС РФ поднимать в небо авиацию.

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С какой целью Варшава поднимает авиацию, за исключением разве что поддержания пилотов в тонусе, на какое время и, что самое главное, что Польша будет делать, если российское средство поражения снова якобы нарушит воздушное пространство страны, всё это пока остаётся за кадром. Тем не менее, сегодня ночью по Украине был нанесён групповой удар беспилотниками и крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, итоги которого мы узнаем чуть позже из сводки МО РФ, и в его время вооружённые силы Польши сообщили о поднятии авиации в воздух.

Как мы уже отметили, смысл подобных «взлётов» совершенно неясен. Некоторое время назад Варшава посмела ляпнуть, что допускает возможность перехвата своими средствами ПВО российских ракет, летящих на западную Украину. Неосторожному высказыванию одного из представителей польской власти в РФ значение не придали, однако нетрудно догадаться, что если Польша будет применять свои зенитные ракетные комплексы для перехвата российских ракет над Украиной, то РФ оставляет за собой право на огневое поражение польских зенитных ракетных комплексов на территории Польши. И ничего России за это не будет: никто в НАТО спасать Польшу из-за её желания выставить себя сильной и решительной, не станет; почему-то эта прописная истина до сих пор не всеми осознана.