Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВВС Польши ночью были подняты в воздух из-за группового ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
Зачем поднимались, с какой целью, что намеревались делать, или же просто показали, что у Польши есть ВВС, непонятно.

реклама

С недавнего времени Польша по причинам, которые, скорее всего, сама себе и придумала, решила поднимать в небо свою авиацию в случае осуществления ВС РФ ракетных ударов по территории Украины. Связано это с тем, что в ходе одного из мартовских ракетных ударов одна из российских крылатых ракет якобы на сорок секунд нарушила польское воздушное пространство, после чего развернулась и направилась в сторону одной из целей на западе Украины. В Варшаве, естественно, данный инцидент раскрутили, не предоставив ни одного доказательства, и, желая показать себя сильными и решительными, пообещали при каждом «опасном» для Польши ракетном ударе по Украине со стороны ВС РФ поднимать в небо авиацию.

реклама

С какой целью Варшава поднимает авиацию, за исключением разве что поддержания пилотов в тонусе, на какое время и, что самое главное, что Польша будет делать, если российское средство поражения снова якобы нарушит воздушное пространство страны, всё это пока остаётся за кадром. Тем не менее, сегодня ночью по Украине был нанесён групповой удар беспилотниками и крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, итоги которого мы узнаем чуть позже из сводки МО РФ, и в его время вооружённые силы Польши сообщили о поднятии авиации в воздух.

Как мы уже отметили, смысл подобных «взлётов» совершенно неясен. Некоторое время назад Варшава посмела ляпнуть, что допускает возможность перехвата своими средствами ПВО российских ракет, летящих на западную Украину. Неосторожному высказыванию одного из представителей польской власти в РФ значение не придали, однако нетрудно догадаться, что если Польша будет применять свои зенитные ракетные комплексы для перехвата российских ракет над Украиной, то РФ оставляет за собой право на огневое поражение польских зенитных ракетных комплексов на территории Польши. И ничего России за это не будет: никто в НАТО спасать Польшу из-за её желания выставить себя сильной и решительной, не станет; почему-то эта прописная истина до сих пор не всеми осознана.

#россия #украина #политика #боевые действия #польша #психиатрия
1
Показать комментарии (1)
«Без России мира не будет»: канцлер Австрии заявил о необходимости диалога между РФ и Украиной
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
11
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
52
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
50
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
64
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
56
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
80
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
8
"БраМос" против С-400 - Греция и Турция грозят друг другу российским оружием
5
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
38

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
11:57
Амуда , статтеры, бустится? АМД , подтормаживает, дергается, получает прибавку, прибавляет?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Фартовый
11:56
подкопченный, выйди на улицу, вот где красота и лучи тебе в зад и всё бесплатно, нищий неШеша, ты любишь когда бесплатно ?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Seln
11:56
Из крабовых палочек вышло бы лучше
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
daimos
11:53
Да, почему уважаемый бублик, почему всё в этом мире упирается в деньги?
Почему между процессорами AMD и Intel нет никакой разницы, а важна только конечная цена игрового ПК
glavhyilo
11:48
наёмников с польши,больше всего на украине,вот поляки и кипишуют.Полякам каждый раз истории надо придумывать,по погибшим генералам своим,сказки потипу на ученьях погиб офицер и т.д.А депутат наш сказа...
ВВС Польши ночью были подняты в воздух из-за группового ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
beltar
11:47
Кэш не обеспечит преимущества на десятки процентов, в принципе, уже давно у процов вероятность попадания в кэш превышает 95%.
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
beltar
11:46
Я тебе умный вещь скажу, только ты не обижайся, но создать одновременно массу потоков может мало игр, и поэтому 8-миядерные процы не дают особых плюсов перед 6-тиядерными. И именно поэтому энергоэффек...
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
beltar
11:44
Требования по процу такие же, а к видеокарте выше.
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
beltar
11:43
Если есть упор в процессор, то при такой мощной видеокарте - это вполне нормально.
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Легенда
11:41
уф дропы до 23 фпс... это точно топ от амудя для гейма в 4к?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем