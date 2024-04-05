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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Reuters: Совет ООН по правам человека призвал привлечь Израиль к ответственности за «возможные» военные преступления
Доказательств военных преступлений хоть отбавляй, а там всё ещё риторика «возможности».

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Безусловно, 7 октября прошлого года в Израиле произошла огромная трагедия, вызванная террористическими действиями движения ХАМАС: более тысячи погибших, огромное количество раненых и потерявших имущество. Тем не менее, ответные действия, которые стал применять Израиль по отношению к администрирующей сектор Газа группировке ХАМАС, ни в какие ворота не лезут и называются весьма простым и жёстким термином: военные преступления.

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Факт неизбирательных бомбардировок жилых кварталов сектора Газа под предлогом того, что повсюду там сидят боевики ХАМАС, оставил Израиль без поддержки международного сообщества даже на Западе, который готов закрывать глаза на любые военные преступления, террористические акты и прочие нарушения норм международного гуманитарного права, если нарушителями являются «свои». И вот, похоже, израильское руководство доигралось до того, что его действиям будет дана единственно верная правовая оценка на уровне ООН.

Так, агентство Reuters сообщило о том, что Совет ООН по правам человека принял резолюцию, призывающую привлечь Израиль к ответственности за «возможные» военные преступления и преступления против человечества. Как сообщается, 28 государств проголосовали за резолюцию, 13 воздержались и 6, включая, что неудивительно, США и Германию, проголосовали против.

Следует понимать, что к злостным нарушителям международного права должны применяться жёсткие наказания в виде официальных законных международных санкций ООН. Понятно, что в условиях засилья западных стран в Совбезе ООН принять резолюцию о введении санкций против Израиля не удастся, но муссировать эту тему обязательно нужно. В конце концов, бесконечно пользоваться протекцией со стороны США Израилю не получится: возможности Вашингтона отнюдь не безграничны, влияние США в мире неуклонно падает, влияние других стран растёт, и с этим Иерусалим обязан считаться, если не желает получить ворох неразрешимых проблем.

#политика #боевые действия #израиль #хамас #палестина #сектор газа #оон
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