Вы гражданское население опять не предупредите и эвакуировать не станете?

Планы Генерального штаба ВС РФ известны только очень ограниченному числу лиц, и, судя по тому, что все действия российской армии в зоне специальной военной операции становятся для украинского командования неожиданностью, «своих» людей в ГШ ВС РФ у Киева нет. Тем не менее, в Киеве очень любят делать вид, будто знают о планах российского военного и политического руководства. Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак решил запугать западную политическую «элиту» тем, что российская армия готовит масштабное наступление.

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По словам Ермака, которые он произнёс в интервью отнюдь не пророссийскому изданию Politico, ВС РФ сейчас накапливают силы для крупного наступления, которое может начаться в мае или в июне. Главной целью, предполагает Ермак, станет Харьков. Своё мнение он подкрепляет действиями ВС РФ, которые похожи на авиационную, ракетную и артиллерийскую подготовку перед наступлением в регион.

Комментарий Ермака, как вы понимаете, имеет целью выбить из Запада дополнительные поставки вооружений. Откуда Запад их возьмёт — произведёт в авральном режиме или же наколдует волшебной палочкой — Ермака не особо волнует, его задача заключается в том, чтобы получить критически необходимые системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним.

Собирается ли российская армия действительно наступать на Харьков или же наступление будет в совсем другой локации, а обстрелы военных объектов Харькова осуществляются для того, чтобы пустить Киев по ложному следу, неизвестно. Ясно одно: российское политическое руководство на высшем уровне заявило о необходимости создания «санитарной зоны» для обеспечения безопасности российских прифронтовых регионов. А создание такой зоны будет означать необходимость наступления и в Харьковскую, и в Сумскую, и в Черниговскую области. Кроме того, не забываем о том, что в Конституцию РФ включены и четыре бывших региона Украины, и специальная военная операция юридически не может завершиться до того, как суверенитет России не будет установлен над всеми территориями государства. К слову, это та причина, по которой принадлежность «новых регионов» уже не будет предметом торга в рамках возможных переговоров: торг будет за совсем другие территории и на совсем других условиях.