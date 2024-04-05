Многократный рост выпуска бронетехники происходит не только на бумаге, но и, что самое главное, на практике.

Прошлый год стал для российского военно-промышленного комплекса годом масштабирования производства. На максимальные темпы производства вышли бронетанковые, авиационные заводы, судостроительные верфи, предприятия по производству боеприпасов, и в целом все составные части госкорпорации «Ростех», объединяющей, по сути, весь отечественный ВПК. Всё это происходит не на бумаге, а в реальности, и «Ростех» регулярно отчитывается об отправке в войска очередных партий новой военной техники.

реклама

Сегодня, например, было объявлено, что «Курганмашзавод» (входит в состав АО «НПО Высокоточные комплексы», которое, в свою очередь, входит в состав «Ростеха») в рамках выполнения государственного оборонного заказа отправил в войска очередную партию боевых машин пехоты БМП-3.

Предприятие также отчиталось о том, что за прошлый год расширило свой штат, приняв более двух тысяч специалистов, и многократно нарастило выпуск бронетехники.

Важно понимать, что бронетехника сейчас требуется не только в зоне проведения специальной военной операции, но и для комплектования новых подразделений, корпусов, армий и соединений, создаваемых в рамках планомерного увеличения численности ВС РФ до полутора миллионов человек.