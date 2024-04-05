Машина нужная, машина важная.

Поскольку численность вооружённых сил России планомерно увеличивается, то вместе с ней должна увеличиваться и численность военной техники, в частности, авиационной. Процесс идёт, и вот, сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав госкорпорации «Ростех») сообщила об отправке в войска первой в текущем году партии фронтовых бомбардировщиков Су-34.

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Сколько конкретно самолётов входит в одну партию, не уточняется, но учитывая, что речь идёт о первой партии в этом году, явно большее двух. Все самолёты прошли необходимый курс испытаний, были приняты ВКС России и отправились в места дислокации.

Следует напомнить, что Су-34 активно применяется в современных вооружённых конфликтах с участием ВКС России, в том числе и в специальной военной операции на Украине. Эффективность данного фронтового бомбардировщика столь высока, что представители ВСУ регулярно вбрасывают ничем не подтверждённые «фейки» относительно количества сбитых Су-34. В реальности, конечно, интенсивность авиационных ударов ВКС России по объектам на Украине постоянно нарастает, а это значит, что никаких массовых потерь самолётов нет (даже наоборот — количество участвующих единиц авиационной техники нарастает), иначе бы все воздушные операции были моментально прекращены до выяснения обстоятельств утраты значительного количества «бортов».