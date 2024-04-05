Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ОАК отправила в войска первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
Машина нужная, машина важная.

реклама

Поскольку численность вооружённых сил России планомерно увеличивается, то вместе с ней должна увеличиваться и численность военной техники, в частности, авиационной. Процесс идёт, и вот, сегодня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав госкорпорации «Ростех») сообщила об отправке в войска первой в текущем году партии фронтовых бомбардировщиков Су-34.

реклама

Сколько конкретно самолётов входит в одну партию, не уточняется, но учитывая, что речь идёт о первой партии в этом году, явно большее двух. Все самолёты прошли необходимый курс испытаний, были приняты ВКС России и отправились в места дислокации.

Следует напомнить, что Су-34 активно применяется в современных вооружённых конфликтах с участием ВКС России, в том числе и в специальной военной операции на Украине. Эффективность данного фронтового бомбардировщика столь высока, что представители ВСУ регулярно вбрасывают ничем не подтверждённые «фейки» относительно количества сбитых Су-34. В реальности, конечно, интенсивность авиационных ударов ВКС России по объектам на Украине постоянно нарастает, а это значит, что никаких массовых потерь самолётов нет (даже наоборот — количество участвующих единиц авиационной техники нарастает), иначе бы все воздушные операции были моментально прекращены до выяснения обстоятельств утраты значительного количества «бортов».

#россия #авиация #промышленность #боевая авиация #су-34 #бомбардировщики
+
Написать комментарий (0)
«Ростех» сообщил о запуске серийного производства электродвигателей для БПЛА
Очередная партия БМП-3 отправлена с «Курганмашзавода» в войска
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
181
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
8
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
12
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
208
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
62
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
50
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
1
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
43

Сейчас обсуждают

jsth
13:24
Странно, а что за проц и память? Просто он имеет значение сильно в этой игре. Но вообще, 5600 это по дефолту задушенная карта, ее надо немного настроить и тогда она будет как 5700. У меня была 5700 (о...
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Чаtо - Боt
13:24
Шнобелястый, ну сколько ещё ты можешь тут публично сраться от страха? У тебя хоть трохi гiдности сохранилось?
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Валерий Жигалов
13:20
Брал за 9к бу 5600 на замену 2600, на б450, норм проц, ФПС вырос при той же видеокарте, 1080ти. Гонится на +300мгц без напряга, под дарк рок 4 темп низкие.
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Skonik Aka
13:19
OnlyOffice тоже годный! Больше других понравился
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
Просто Вова
13:18
Прогноз на 19 век - паровые машины полностью заменят людей! Прогноз на 20 век - компьютеры полностью заменят людей! Прогноз на 21 век - ИИ полностью заменит людей! Делать прогнозы - дело неблагодарно...
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
OgoGoLog
13:07
А что, бомбят только нацистов? А, борец с режимом? Пром зона Харькова во всю пыхтела во благо 404. Смотреть на неё что ли?
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Enforsen Bsv
13:07
... нефтянки в России и не хватает)))
Япония вводит запрет на экспорт в РФ аккумуляторов, автомобильных масел и оборудования для нефтяной промышленности
OgoGoLog
13:06
Это не первый твой видос. Один акк назад ты вообще утверждал, что под статьёй у Кутуза это был твой первый и единственный раз. "Твоим дедуктивным способностям позавидовать можно!" Завидуй молча.
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
REY_B_
13:04
Вообще-то как раз благодаря краху строительного сектора и долгам LGFV на 9 триллионов Китай планирует динамично развиваться. Разница тут, что Китай следует по пути классического капитализма, а облигац...
Несмотря на долги LGFV в $9 трлн, Китай намерен сохранить рост экономики на уровне 5%
Фартовый
13:00
вот ты и спалился, унылый Вежлевчук, с чем я тебя цветастого кловуна и поздравляю, геббельс давай последние новости из рейха
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем