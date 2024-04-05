Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» сообщил о запуске серийного производства электродвигателей для БПЛА
Заниматься производством будет концерн «Радиоэлектронные технологии».

реклама

Современный реальный конфликт показал, что те, у кого больше беспилотников, обладают и полностью «прозрачным полем боя», и могут осуществлять точное целеуказание для артиллерии, и могут наносить быстрые и чувствительные удары по обнаруженным целям. По этой причине вопрос тотального импортозамещения при производстве данных аппаратов стоит перед Россией ребром. И, к счастью, на этот вопрос даётся вразумительный ответ: госкорпорация «Ростех», например, сообщила о том, что в РФ запущено серийное производство электродвигателей для БПЛА.

реклама

Согласно официальной новости от «Ростеха», за выпуск электродвигателей отвечает входящий в состав госкорпорации концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), выпускающий практически всю российскую современную электронику для военных нужд, в том числе и авионику для боевых и гражданских самолётов (SSJ-100, МС-21 и других).

Как сообщается, электродвигатели создаются полностью из российских комплектующих, при этом отличаются повышенным КПД при более низкой массе, что позволяет нагружать целевой БПЛА дополнительной полезной нагрузкой.

Концерн дополнительно отмечает, что вышеуказанные электродвигатели можно применять не только в БПЛА, но и в целом в промышленности и машиностроении. В план входит выпуск свыше одного миллиона электродвигателей разных типов и мощностей.

#россия #промышленность #«ростех»
+
Написать комментарий (0)
Япония вводит запрет на экспорт в РФ аккумуляторов, автомобильных масел и оборудования для нефтяной промышленности
ОАК отправила в войска первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
180
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
8
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
12
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
208
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
62
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
50
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
1
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
43

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
13:07
А что, бомбят только нацистов? А, борец с режимом? Пром зона Харькова во всю пыхтела во благо 404. Смотреть на неё что ли?
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Enforsen Bsv
13:07
... нефтянки в России и не хватает)))
Япония вводит запрет на экспорт в РФ аккумуляторов, автомобильных масел и оборудования для нефтяной промышленности
OgoGoLog
13:06
Это не первый твой видос. Один акк назад ты вообще утверждал, что под статьёй у Кутуза это был твой первый и единственный раз. "Твоим дедуктивным способностям позавидовать можно!" Завидуй молча.
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
REY_B_
13:04
Вообще-то как раз благодаря краху строительного сектора и долгам LGFV на 9 триллионов Китай планирует динамично развиваться. Разница тут, что Китай следует по пути классического капитализма, а облигац...
Несмотря на долги LGFV в $9 трлн, Китай намерен сохранить рост экономики на уровне 5%
Фартовый
13:00
вот ты и спалился, унылый Вежлевчук, с чем я тебя цветастого кловуна и поздравляю, геббельс давай последние новости из рейха
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Ivan Mikhailov
12:58
С этим понятно. Просто автор статьи сделал акцент на Мишаню и Виталика, как будто они его лично обидели чем то
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
dagnoparte
12:53
Чтобы подобных случаев не было, нужно сокращать финансовое неравенство между чиновниками и населением. Иначе классовая борьба со временем будет только возрастать.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис был ранен ножом после встречи с местными жителями
Артём Николаев
12:51
Колонии всячески пытаются услужить метрополии)
Samsung собирается вложить в экономику Техаса до $44 млрд
AndyNebula
12:49
Но дебилов, вроде труссакера, не убывает никак.
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Ivan Mikhailov
12:49
Типичная стратегия борцов с нацизмом, не хотите быть с нами, будем бомбить
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем