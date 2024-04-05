Заниматься производством будет концерн «Радиоэлектронные технологии».

Современный реальный конфликт показал, что те, у кого больше беспилотников, обладают и полностью «прозрачным полем боя», и могут осуществлять точное целеуказание для артиллерии, и могут наносить быстрые и чувствительные удары по обнаруженным целям. По этой причине вопрос тотального импортозамещения при производстве данных аппаратов стоит перед Россией ребром. И, к счастью, на этот вопрос даётся вразумительный ответ: госкорпорация «Ростех», например, сообщила о том, что в РФ запущено серийное производство электродвигателей для БПЛА.

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Согласно официальной новости от «Ростеха», за выпуск электродвигателей отвечает входящий в состав госкорпорации концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), выпускающий практически всю российскую современную электронику для военных нужд, в том числе и авионику для боевых и гражданских самолётов (SSJ-100, МС-21 и других).

Как сообщается, электродвигатели создаются полностью из российских комплектующих, при этом отличаются повышенным КПД при более низкой массе, что позволяет нагружать целевой БПЛА дополнительной полезной нагрузкой.

Концерн дополнительно отмечает, что вышеуказанные электродвигатели можно применять не только в БПЛА, но и в целом в промышленности и машиностроении. В план входит выпуск свыше одного миллиона электродвигателей разных типов и мощностей.