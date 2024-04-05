Россия не хочет ввести запрет на экспорт в Японию энергоресурсов и материалов?

Беда тех, кто в странах коллективного Запада и аффилированных с ним государствах принимают решения, в том, что там продолжают мыслить категориями 1990-х годов. Это мышление приводит к заведомо ошибочным суждениям о потенциале РФ, а также не учитывает того факта, что практически во всех аспектах Запад уже не является незаменимым. Вот и в Японии, которая сегодня объявила о том, что 17 апреля введёт ещё один пакет незаконных антироссийских рестрикций, похоже, не понимают, что Россия без её товаров справится, а вот Япония может попасть в крайне неприятное положение.

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В объявленный Министерством экономики, торговли и промышленности Японии санкционный пакет вошли 164 категории товаров. В их числе, например, плавучие краны, плавучие буровые и добывающие платформы, яхты, катера, прогулочные и спортивные суда, масла для двигателей внутреннего сгорания, трубы для газовых и нефтяных магистралей, а также литий-ионные аккумуляторы.

Вместе с тем Япония лишает доступа к российскому рынку своих производителей ручного электроинструмента, неорганических химикатов, измерительного оборудования и прочего. Почему японский капитал в очередной раз не указывает своим политикам на их место, которые в условиях капитализма должны работать в интересах капитала, совершенно непонятно. Ясно одно: в санкционные войны можно и нужно играть вдвоём, тогда отрезвление к тем, кто предпочитают незаконные рестрикции, приходит гораздо быстрее. Обычно после встречных санкций начинается странное нытьё в духе «А нас-то за что?»; вот, имеет смысл повторить и послушать ещё раз.