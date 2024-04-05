Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Япония вводит запрет на экспорт в РФ аккумуляторов, автомобильных масел и оборудования для нефтяной промышленности
Россия не хочет ввести запрет на экспорт в Японию энергоресурсов и материалов?

реклама

Беда тех, кто в странах коллективного Запада и аффилированных с ним государствах принимают решения, в том, что там продолжают мыслить категориями 1990-х годов. Это мышление приводит к заведомо ошибочным суждениям о потенциале РФ, а также не учитывает того факта, что практически во всех аспектах Запад уже не является незаменимым. Вот и в Японии, которая сегодня объявила о том, что 17 апреля введёт ещё один пакет незаконных антироссийских рестрикций, похоже, не понимают, что Россия без её товаров справится, а вот Япония может попасть в крайне неприятное положение.

реклама

В объявленный Министерством экономики, торговли и промышленности Японии санкционный пакет вошли 164 категории товаров. В их числе, например, плавучие краны, плавучие буровые и добывающие платформы, яхты, катера, прогулочные и спортивные суда, масла для двигателей внутреннего сгорания, трубы для газовых и нефтяных магистралей, а также литий-ионные аккумуляторы.

Вместе с тем Япония лишает доступа к российскому рынку своих производителей ручного электроинструмента, неорганических химикатов, измерительного оборудования и прочего. Почему японский капитал в очередной раз не указывает своим политикам на их место, которые в условиях капитализма должны работать в интересах капитала, совершенно непонятно. Ясно одно: в санкционные войны можно и нужно играть вдвоём, тогда отрезвление к тем, кто предпочитают незаконные рестрикции, приходит гораздо быстрее. Обычно после встречных санкций начинается странное нытьё в духе «А нас-то за что?»; вот, имеет смысл повторить и послушать ещё раз.

#россия #политика #санкции #япония #психиатрия
1
Показать комментарии (1)
ПВО перехватила 53 дрона в рамках ночного масштабного удара ВСУ по российским регионам
«Ростех» сообщил о запуске серийного производства электродвигателей для БПЛА
ОАК отправила в войска первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
180
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
8
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
12
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
208
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
62
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
50
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
1
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
43

Сейчас обсуждают

Skonik Aka
13:19
OnlyOffice тоже годный! Больше других понравился
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
Просто Вова
13:18
Прогноз на 19 век - паровые машины полностью заменят людей! Прогноз на 20 век - компьютеры полностью заменят людей! Прогноз на 21 век - ИИ полностью заменит людей! Делать прогнозы - дело неблагодарно...
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
OgoGoLog
13:07
А что, бомбят только нацистов? А, борец с режимом? Пром зона Харькова во всю пыхтела во благо 404. Смотреть на неё что ли?
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Enforsen Bsv
13:07
... нефтянки в России и не хватает)))
Япония вводит запрет на экспорт в РФ аккумуляторов, автомобильных масел и оборудования для нефтяной промышленности
OgoGoLog
13:06
Это не первый твой видос. Один акк назад ты вообще утверждал, что под статьёй у Кутуза это был твой первый и единственный раз. "Твоим дедуктивным способностям позавидовать можно!" Завидуй молча.
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
REY_B_
13:04
Вообще-то как раз благодаря краху строительного сектора и долгам LGFV на 9 триллионов Китай планирует динамично развиваться. Разница тут, что Китай следует по пути классического капитализма, а облигац...
Несмотря на долги LGFV в $9 трлн, Китай намерен сохранить рост экономики на уровне 5%
Фартовый
13:00
вот ты и спалился, унылый Вежлевчук, с чем я тебя цветастого кловуна и поздравляю, геббельс давай последние новости из рейха
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Ivan Mikhailov
12:58
С этим понятно. Просто автор статьи сделал акцент на Мишаню и Виталика, как будто они его лично обидели чем то
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
dagnoparte
12:53
Чтобы подобных случаев не было, нужно сокращать финансовое неравенство между чиновниками и населением. Иначе классовая борьба со временем будет только возрастать.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис был ранен ножом после встречи с местными жителями
Артём Николаев
12:51
Колонии всячески пытаются услужить метрополии)
Samsung собирается вложить в экономику Техаса до $44 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем