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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ПВО перехватила 53 дрона в рамках ночного масштабного удара ВСУ по российским регионам
Киев просто во всю глотку кричит: электричества на Украине ещё слишком, слишком много.

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Попытки ВСУ использовать беспилотники для нанесения террористических (в очередной раз напоминаем: с точки зрения международного гуманитарного права любые удары по территории РФ в условиях отсутствия формальной войны являются террористическими) ударов по объектам на общепризнанной территории России осуществляются ежедневно по несколько раз. Иногда заслон противовоздушной обороны удаётся преодолеть, ударив беспилотником то по жилому зданию, то по ректификационной колонне НПЗ, а также иногда Киеву удаётся собрать критическую массу БПЛА, чтобы осуществить масштабный групповой удар. Так это произошло сегодня.

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Согласно отчёту Минобороны России, основному удару подверглась Ростовская область: над ней были перехвачены и уничтожены 44 беспилотника. Шесть БПЛА перехватили над Краснодарским краем, и по одному в Саратовской, Курской и Белгородской областях. Понятно, что доля перехваченных беспилотников далеко не стопроцентная: сообщается о повреждениях электроподстанции в Ростовской области, двух домов в частном секторе в Курске. Обошлось без пострадавших.

Каждый раз, когда происходят подобные террористические в юридических рамках данного конфликта удары, возникает вывод, что решение о массированных ударах ВС РФ по энергетике Украины так давно перезрело, что его воплощение в реальность никак не отрезвляет киевское политическое руководство. Это означает, что процесс деэлектрификации Украины должен ускоряться и затрагивать больше регионов страны: в конце концов, где-то многочисленные беспилотники самолётного типа собираются, а это значит, что для данного процесса в стране есть электроэнергия. Обрушение энергетики Украины это уже вопрос безопасности приграничных (и не только) регионов России, а когда имеется императив обеспечения безопасности, то уже не до церемоний.

#россия #украина #политика #боевые действия
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OgoGoLog
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Enforsen Bsv
13:07
... нефтянки в России и не хватает)))
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OgoGoLog
13:06
Это не первый твой видос. Один акк назад ты вообще утверждал, что под статьёй у Кутуза это был твой первый и единственный раз. "Твоим дедуктивным способностям позавидовать можно!" Завидуй молча.
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
REY_B_
13:04
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Несмотря на долги LGFV в $9 трлн, Китай намерен сохранить рост экономики на уровне 5%
Фартовый
13:00
вот ты и спалился, унылый Вежлевчук, с чем я тебя цветастого кловуна и поздравляю, геббельс давай последние новости из рейха
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Ivan Mikhailov
12:58
С этим понятно. Просто автор статьи сделал акцент на Мишаню и Виталика, как будто они его лично обидели чем то
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dagnoparte
12:53
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