Киев просто во всю глотку кричит: электричества на Украине ещё слишком, слишком много.

Попытки ВСУ использовать беспилотники для нанесения террористических (в очередной раз напоминаем: с точки зрения международного гуманитарного права любые удары по территории РФ в условиях отсутствия формальной войны являются террористическими) ударов по объектам на общепризнанной территории России осуществляются ежедневно по несколько раз. Иногда заслон противовоздушной обороны удаётся преодолеть, ударив беспилотником то по жилому зданию, то по ректификационной колонне НПЗ, а также иногда Киеву удаётся собрать критическую массу БПЛА, чтобы осуществить масштабный групповой удар. Так это произошло сегодня.

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Согласно отчёту Минобороны России, основному удару подверглась Ростовская область: над ней были перехвачены и уничтожены 44 беспилотника. Шесть БПЛА перехватили над Краснодарским краем, и по одному в Саратовской, Курской и Белгородской областях. Понятно, что доля перехваченных беспилотников далеко не стопроцентная: сообщается о повреждениях электроподстанции в Ростовской области, двух домов в частном секторе в Курске. Обошлось без пострадавших.

Каждый раз, когда происходят подобные террористические в юридических рамках данного конфликта удары, возникает вывод, что решение о массированных ударах ВС РФ по энергетике Украины так давно перезрело, что его воплощение в реальность никак не отрезвляет киевское политическое руководство. Это означает, что процесс деэлектрификации Украины должен ускоряться и затрагивать больше регионов страны: в конце концов, где-то многочисленные беспилотники самолётного типа собираются, а это значит, что для данного процесса в стране есть электроэнергия. Обрушение энергетики Украины это уже вопрос безопасности приграничных (и не только) регионов России, а когда имеется императив обеспечения безопасности, то уже не до церемоний.