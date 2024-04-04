Кто применяет такой термин, не понимает, что такое перевод экономики на военные рельсы.

Пытаясь как-то объяснить череду провалов, коими по факту были даже выданные Западом за «победы» Украины эпизоды в рамках специальной военной операции, пресса в США и Европе, словно по методичке, рассказывает о том, что Россия, видите ли, перевела экономику на военные рельсы, поэтому и справляется с поставленными задачами. В реальности, как вы понимаете, никакого перевода экономики на военные рельсы в России нет, и об этом сегодня заявил президент Владимир Путин.

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По словам Путина, Россия, безусловно, концентрирует усилия и ресурсы на том, чтобы развивать оборонно-промышленный комплекс, и многократно нарастила выпуск военной продукции, однако о переводе всей экономики на военные рельсы речи не идёт. Как отметил глава государства, сейчас в российской экономике всё «достаточно сбалансировано», и нарушать баланс государство не собирается.

Здесь необходимо понимать, что перевод экономики на военные рельсы означает, что на вооружённый конфликт работает всё государство. В случае с Россией это, теоретически, означало бы перевод гражданских заводов на выпуск военной продукции и введение, предположительно, дополнительного налога. Как вы понимаете, ничего подобного даже близко не происходит. Да, военная промышленность работает на полную мощность и продолжает наращивать свой потенциал, но это нельзя отождествлять с переводом экономики на военные рельсы, поскольку российский ВПК рассчитан на то, чтобы при необходимости резко — многократно — нарастить свои производственные возможности.