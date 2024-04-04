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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкая пресса: компании из Германии помогают РФ в восстановлении Мариуполя
Возвращаться на российский рынок всё равно придётся. И умён тот, кто никуда не уходил изначально, потому что подтвердил статус надёжного партнёра.

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Несмотря на то, что на Западе формально капитализм, на практике капитал почему-то оказался не способен вразумить своих политиков, указав им их место, которое, как известно, сами понимаете где. Обычно политическое давление на капитал свойственно диктатурам, а не капиталистическим демократиям, но здесь главное ничего не перепутать и не забыть сказать «это другое». Впрочем, кто поумнее (похитрее) из числа западных компаний, тот с российского рынка никуда не уходил, и, более того, подтверждает статус надёжного партнёра, активно работая в новых российских регионах.

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В частности, о том, что ряд строительных компаний из Германии оказывают России помощь в восстановлении того же Мариуполя, сообщило немецкое издание Taggesshau. Причём эти компании, отмечает издание, сего факта даже не скрывают, напрямую указывая свою деятельность в отчётах, сопровождающихся видео и фотоподтверждениями.

Речь, в частности, идёт о компании Knauf, специализирующейся на производстве всего, что связано со строительными материалами. Knauf ещё в марте 2022 года заявила, что никуда не собирается уходить с российского рынка, и вот, собственно, подтверждает свои намерения. В ноябре 2023 года Украина внесла Knauf в список «спонсоров войны», но впоследствии под давлением коллективного Запада Киеву пришлось вообще отменить этот нелепый перечень.

Необходимо понимать, что рано или поздно западным компаниям придётся возвращаться в Россию, и максимально разумно поступили те, кто никуда не уходили, не потеряв тем самым свои позиции на рынке, которые уже заняты и не будут отданы, а значит, при возвращении западному капиталу придётся конкурировать на российском рынке с капиталом российским.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия
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Алексей Краснов
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+15 кожаных юаней поступило на счёт автора этого высера)
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Фартовый
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Dead Shadow
14:17
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Китя
14:16
Это не игра. а мыло в нее играть себя не уважать гадость. в неё играл установил. 1 уровень пошёл и снес. тебе говорю про хитовые игры. а не все подряд под одну гребенку.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
fynjy_2005
14:15
ав чем он не прав? 1060 6 стоила где-то 250-300 уе у нас. Какую серию видео карт сейчас хуанг предлагае в этой ценовой группе? там даже RTX 3050 нет
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Cossacs
14:14
Alone in the Dark и Banishers: Ghosts of New Eden ещё. Да много всякого можно выцепить, какая одна игра то млть
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Китя
14:13
За 4 месяца 1 игра, не густо Да.
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VladTag
14:12
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ДымOk
14:10
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Чаtо - Боt
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