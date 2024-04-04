Возвращаться на российский рынок всё равно придётся. И умён тот, кто никуда не уходил изначально, потому что подтвердил статус надёжного партнёра.

Несмотря на то, что на Западе формально капитализм, на практике капитал почему-то оказался не способен вразумить своих политиков, указав им их место, которое, как известно, сами понимаете где. Обычно политическое давление на капитал свойственно диктатурам, а не капиталистическим демократиям, но здесь главное ничего не перепутать и не забыть сказать «это другое». Впрочем, кто поумнее (похитрее) из числа западных компаний, тот с российского рынка никуда не уходил, и, более того, подтверждает статус надёжного партнёра, активно работая в новых российских регионах.

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В частности, о том, что ряд строительных компаний из Германии оказывают России помощь в восстановлении того же Мариуполя, сообщило немецкое издание Taggesshau. Причём эти компании, отмечает издание, сего факта даже не скрывают, напрямую указывая свою деятельность в отчётах, сопровождающихся видео и фотоподтверждениями.

Речь, в частности, идёт о компании Knauf, специализирующейся на производстве всего, что связано со строительными материалами. Knauf ещё в марте 2022 года заявила, что никуда не собирается уходить с российского рынка, и вот, собственно, подтверждает свои намерения. В ноябре 2023 года Украина внесла Knauf в список «спонсоров войны», но впоследствии под давлением коллективного Запада Киеву пришлось вообще отменить этот нелепый перечень.

Необходимо понимать, что рано или поздно западным компаниям придётся возвращаться в Россию, и максимально разумно поступили те, кто никуда не уходили, не потеряв тем самым свои позиции на рынке, которые уже заняты и не будут отданы, а значит, при возвращении западному капиталу придётся конкурировать на российском рынке с капиталом российским.