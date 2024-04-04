А чего им стесняться? И, главное, кого? Называют вещи своими именами: Украина — инструмент. И не более того.

Всякий раз, когда на Западе очередной функционер «пробалтывается» о чём бы то ни было, мы говорим, что российские средства массовой информации находятся в превосходном положении: чтобы продвигать свою информационную повестку, им не нужно ничего придумывать, не нужно ничего недоговаривать — достаточно просто пересказывать всё то, что говорят нынешние западные политики. Так, например, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что оказание Киеву военной поддержки — это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность Запада.

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По словам Столтенберга, поддержка Украины входит в интересы Североатлантического альянса, и то, что делает киевское руководство, важно не только для самой Украины, но и для Запада в целом.

Иными словами, генсек НАТО прямым текстом заявил, что Украина для Альянса — не более чем орудие в конфликте с Россией, которое позволяет сдерживать РФ, не подвергая опасности непосредственно американских и европейских солдат.

Мы много раз говорили, что комментарии западных функционеров должны слушать в первую очередь граждане Украины, дабы понимать, какую роль их государство при действующей власти исполняет в текущей мировой геополитической игре. А роль эта, как нетрудно понять, незавидна и постыдна: жертвовать собой ради чьих-то чужих эфемерных «интересов». Чем быстрее украинцы начнут понимать, во что их втянула их власть, тем лучше: понимать это надо было не сегодня и даже не вчера, а позавчера — в 2014 году.