Чего не скажешь о европейской экономике. Зачем делали глупость — вопрос уже слишком запоздалый.

Когда в феврале—марте 2022 года страны коллективного Запада, находясь словно в угаре, штамповали свои незаконные односторонние антироссийские рестрикции («санкции»), своё решение там объясняли следующим образом: Россия не выдержит экономического давления, рухнет и не сможет поддерживать вооружённый конфликт на Украине.

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С течением времени стало понятно, что санкции, как бы это помягче выразиться, не работают в том плане, что не достигают поставленной перед ними цели. А если выражаться прямо, то эти рестрикции моментально ударили по Европе бумерангом: на сегодняшний день экономики стран-членов ЕС находятся в лучшем случае в стагнации, а если по совести, то в состоянии рецессии, тогда как российская экономика растёт быстрее всех государств-членов «Большой семёрки» и вышла на пятую позицию в рейтинге экономик по паритету покупательной способности с планом по выходу на четвёртое место в ближайшие шесть лет.

Практически каждый день в западной прессе выходят статьи, отмечающие «неожиданную устойчивость» российской экономики, рост промышленного производства в РФ, а также помощь третьих стран в обходе незаконных западных рестрикций. Игнорировать этот поток информации невозможно, поэтому сегодня глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель сделал сенсационное заявление. Оказывается, в Евросоюзе изначально считали «маловероятным» обрушение российской экономики в результате санкционного давления.

Боррель отметил, что функционеры ЕС якобы постоянно подчёркивали, что эффект от «санкций» не будет сиюминутным, а начнёт приводить к эффекту в среднесрочной перспективе.

Проще говоря, пошли отговорки и объяснения. Мы прекрасно помним заявления европейских и американских функционеров, пророчивших России несколько недель, в лучшем случае месяцев, после чего экономика «рухнет», начнётся политический кризис, и к власти в стране придут те, кто нужны Западу — те, кто, как в 1990-х и начале «нулевых» будут позволять США и Европе разграблять страну в обмен на крайне незначительные «плюшки».

Мы уже неоднократно отмечали, что сейчас идёт геополитический передел мира, и Евросоюзу в новом мировом порядке места не будет. Завершение российской специальной военной операции на условиях Москвы (а для иных условий время уже упущено Западом и Украиной) в том числе позволит европейским странам восстановить свои суверенитеты и принимать самостоятельные решения в области экономики и политики. И, убеждены, в этих решениях не будет места экономической и какой бы то ни было конфронтации с РФ, поскольку добрые отношения с Россией в первую и, по большому счёту, в последнюю очередь нужны именно самой Европе.