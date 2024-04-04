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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Консультант Госдепа: ряд стран НАТО готовятся к отправке военных контингентов на Украину, чтобы предотвратить «катастрофическое поражение»
Но ведь от этого решения поражение будет ещё более катастрофическим, чем сейчас. Вектор движения конфликта определён и неизменен.

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Несмотря на то, что публично все члены НАТО за исключением разве что ничего не значащих государств вроде стран Балтии открестились от озвученной президентом Франции Эмманюэлем Макроном идеи отправки европейских войск на Украину с целью спасения ситуации, за занавесом уже идут приготовления для принятия соответствующего решения. По крайней мере, так считает консультант Государственного департамента США Эдвард Люттвак, поделившийся своим мнением порталу UnHerd.

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По словам Люттвака, ряд стран НАТО, в частности, речь идёт о Франции, Великобритании и североевропейских государствах (Швеция, Норвегия, Дания) готовятся к переброске неких «элитных» подразделений на Украину, дабы попытаться спасти ситуацию, потому что в противном случае Запад будет «вынужден» признать «катастрофическое поражение» на Украине.

Как пояснил господин Люттвак, подразделения стран-членов НАТО необязательно будут задействованы именно на «передке»: они, скорее всего, будут заниматься ремонтом техники, обучать бойцов ВСУ и, тем самым, разгрузив часть подразделений украинской армии, которые можно будет перенаправить на линию боевого соприкосновения.

Российское политическое руководство уже на всех уровнях прямым текстом объяснило представителям коллективного Запада, что в случае прямой интервенции соответствующие подразделения не просто станут законными целями для ВС РФ, а будут для них приоритетными, то есть, «выносить» их будут в первую очередь. Кроме того, не стоит забывать и о том, что при необходимости у РФ есть все технические возможности для нанесения чувствительных ударов непосредственно по территориям стран, которые будут отправлять на Украину свои контингенты. Ситуация крайне опасная, поскольку рискует выйти из-под контроля и вовлечь в конфликт весь Старый Свет, который после этого конфликта может уже не оправиться, поскольку средства поражения будут применяться самые что ни на есть ультимативные.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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