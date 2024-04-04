Что, в общем-то, абсолютно предсказуемо и закономерно. Что Зеленский может сказать Карлсону?

Ещё когда американский журналист Такер Карлсон только анонсировал своё нашумевшее интервью с президентом России Владимиром Путиным, он сразу отметил, что параллельно направил соответствующий запрос и в администрацию президента Украины Владимира Зеленского. Данный истинно журналистский и даже юридический подход — выслушать обе стороны конфликта — кажется сегодня, в мире пропаганды, странным, но он единственно рабочий и позволяющий ознакомиться с мнениями двух лидеров конфликтующих государств.

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И если с интервью Карлсона с Владимиром Путиным всё понятно: оно стало, возможно, самым просматриваемым материалом в своём роде, то вот с интервью с Владимиром Зеленским не всё столь однозначно. Как отметил Карлсон в беседе с членом Конгресса США Марджори Тейлор, Зеленский просто проигнорировал все до единой просьбы его команды об интервью.

Примечательно, что для Карлсона (как и, пожалуй, для всех) такой исход не стал неожиданностью: по словам журналиста, «конечно же», Зеленский отказался озвучить свою позицию в интервью ему.

Отметим, что все интервью, которые даёт Зеленский, он даёт отобранным западным изданиям и журналистам, которые продвигают определённый проукраинский нарратив — информационную повестку. Ничего удивительного в этом нет: даже наоборот, вполне логично, что президент Украины даёт интервью журналистам стран, которые он считает «дружественными» и «союзными»; президент России делает точно также. Проблема при таком подходе в том, что подобные интервью являются медвежьими услугами и не отражают всей полноты существующих на Западе мнений. Что же до интервью непосредственно Такеру Карлсону, то, безусловно, конкретно ему Зеленскому сказать совершенно нечего, поскольку у Карлсона имеется сформировавшееся представление о данном конфликте, его истоках, причинах и целях.