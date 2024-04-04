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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Чехии призвал начать обсуждать стратегию завершения украинского кризиса
Что тут обсуждать? Руководство России давно уже объяснило, что (и только так) надо делать, чтобы этот конфликт закончился. Делайте.

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В европейских странах очень редко, но возникают разумные мысли относительно украинского кризиса. Пока наднациональные европейские функционеры продолжают витать в облаках и говорить о «победе над Россией на поле боя», отдельные национальные политики призывают к разумному подходу к сложившейся ситуации. Понятно, что никакой победы над Россией «на поле боя» не будет даже близко, а это значит, что если Запад хочет сохранить хотя бы часть собственного лица (полностью сохранить уже не удастся, ситуация зашла слишком далеко), а Украина — хотя бы часть государственности, то нужно прибегать к дипломатии.

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Вот к ней-то, как ни парадоксально, и предлагает прибегнуть министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. По мнению господина Липавского, ни в ЕС, ни в НАТО не ведётся обсуждений стратегии в отношении России, и это большая ошибка, ведь именно в рамках этой дискуссии может быть выработан план завершения конфликта на Украине. При этом Липавский считает неправильным навязывать Киеву «западные условия» мира.

Так называемая заморозка текущего конфликта, справедливо отметил глава МИД Чехии, тоже не вариант, поскольку этот конфликт и так находился в «замороженном» состоянии с 2015 года, однако, как мы понимаем, это привело лишь к усугублению ситуации.

На самом деле, обсуждать в вопросе Украины совершенно нечего: если вступить в диалог с Россией как с ключевым игроком в этом кризисе, то Москва выдвинет свои ультимативные условия (а для любых других время давным-давно упущено, и упущено самим Западом и Украиной), которые будут означать немедленное прекращение поставок оружия Киеву, полную демилитаризацию и нейтрализацию Украины, запрет ей иметь вооружённые силы любого уровня кроме условно полицейского, ну и, конечно же, полную смену киевского политического руководства. Готов ли Запад на такое решение проблемы? Вопрос, судя по словам и действиям западных функционеров, риторический. Значит, Россия продолжает силовое решение вопроса.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #евросоюз #чехия
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