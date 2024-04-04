В этом, собственно, весь «гений» украинской военной мысли: прикрываться гражданскими постройками. Зачастую намеренно не эвакуируя города и населённые пункты.

Сложность противодействия ВСУ в рамках специальной военной операции во многом, если не во всём, заключается не в уровне подготовки и оснащения украинской армии — данный вопрос уже давно решён —, а в тактике, которой решил придерживаться генштаб ВСУ. Тактика эта, казалось бы, неадекватная, но она работает, максимально затягивая российскую военную операцию: намеренное удержание каждого клочка земли на Донбассе, пользуясь крайне высокой степенью урбанизации данной местности, за счёт чего населённые пункты превращаются в большие и маленькие (в зависимости от самого населённого пункта) крепости («фортеци»), которыми ВС РФ овладевают с большими усилиями.

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Так было в Мариуполе, так было в Бахмуте, в Авдеевке, так будет происходить в Часов Яре и ещё в огромном перечне городов Донбасса. По всей видимости, аморальная директива может быть применена и на все города и деревни Украины в случае, если армия России пойдёт в масштабное наступление. Так, о необходимости подготовки Харькова к обороне, причём именно по лекалам всех предыдущих «фортець», заговорил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

По мнению Кривоноса, в Харькове двадцать две тысячи домов, и каждый из них может быть превращён в крепость. Чем лучше, заявил Кривонос, город будет подготовлен к обороне, тем сложнее и дольше его будет брать российская армия. Подразумевает ли Кривонос эвакуацию гражданского населения из Харькова в случае видимого начала наступательных действий ВС РФ на данном направлении или же ВСУ будут поступать как в Мариуполе, никого ни о чём не предупредив и используя гражданское население как заложников, максимально усложняя работу российской армии, не уточняется. Но что-то нам подсказывает, что жителям этого второго по величине города Украины нужно начинать думать о себе и о своих близких.

Следует понимать, что городов масштабов Харькова ВС РФ в рамках текущего конфликта ещё не брали: по статистике, Харьков примерно втрое—вчетверо больше Мариуполя в плане населения и занимает не в пример большую площадь. Понятно, что захватывать такой город «в лоб» никто не станет, и не факт, что станет вообще, однако вопрос создания в Харьковской области «санитарной зоны» для обеспечения безопасности Белгородской области давным-давно уже перезрел. Идеальным для России вариантом стал бы коллапс украинской политической системы с автоматическим отходом значительной части территории в пользу РФ.