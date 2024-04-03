От техники до боеприпасов.

Поскольку российский оборонно-промышленный комплекс функционирует как система и выполняет государственный заказ, то при необходимости выпуск соответствующей продукции можно многократно нарастить. Именно это постоянно и происходит в России примерно с осени 2022 года, выйдя на круглосуточный режим уже к началу 2023 года. За прошлый 2023-й год объём выпуска военной продукции в России увеличился в несколько раз, о чём сегодня отчитался перед депутатами Госдумы России председатель Правительства России Михаил Мишустин.

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Как подчеркнул Мишустин, за прошлый год в России в три раза увеличился выпуск военной автомобильной техники и бронетехники разных типов, в семь раз выросло производство средств поражения (боеприпасов, ракет, снарядов и прочего), и в девять раз увеличилось производство средств радиоэлектронной борьбы, средств разведки и техники связи.

Следует отметить, что слова Мишустина подтверждаются и российским оборонным ведомством, и даже западными отнюдь не замеченными в пророссийских «нарративах» печатными изданиями. Все как один подтверждают, что Россия перешла на «военные рельсы» (хотя это даже близко не так, на военные рельсы перешла не Россия, а российский оборонный комплекс), и что объёмы выпуска военной техники поражают воображение. Практически по всей номенклатуре, за вычетом разве что производства боевых самолётов, Россия сегодня превосходит все страны коллективного Запада вместе взятые, и это тоже не наши слова — это комментарии западных военных аналитиков.

Важно понимать тот факт, что военная промышленность тянет за собой все сопутствующие отрасли: от горнодобычи и металлургии до электроники, автоматики, двигателестроения, приборостроения, материаловедения и многого-многого другого. А учитывая, что российский ОПК полностью самодостаточен (таким же уровнем самодостаточности ОПК обладают только США, так что ситуация весьма эксклюзивна и уникальна), то и вкладываемые в его развитие деньги остаются внутри российской экономики.