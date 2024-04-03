От этого хуже будет только самому ЕС. Но там хоть кол на голове теши — не понимают.

Несмотря на то, что последствия конфискации замороженных российских активов в Европе очевидны — полный коллапс доверия мира к западной финансовой системе, равно как и гибель понятия неприкосновенности частной собственности — у заседающих в высоких европейских кабинетах функционеров понимание этой реальности словно отсутствует. Причём, до такой степени, что вбивать хоть немного толка в них приходится сразу нескольким незападным странам-членам «Большой двадцатки» (G20).

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Как сообщает издание Politico, Китай, Саудовская Аравия и Индонезия призывают Евросоюз одуматься и не поддаваться давлению Вашингтона и Лондона. В качестве основного аргумента, передаёт издание, эти государства называют создание нежелательного прецедента, при котором другие участники международных экономических отношений будут знать, что в случае попадания в немилость коллективному Западу (а причину там всегда найдут, даже самую нелепую) их активы тоже могут быть не только заморожены, но и конфискованы — выражаясь более правильным языком, сворованы на надгосударственном уровне.

Следует отметить, что сам факт заморозки российских активов уже является грубейшим актом нарушения международного права, на который ЦБ РФ, возможно, даже и не рассчитывал, поскольку акт агрессии совершенно беспрецедентный. Впрочем, кого международное право сейчас волнует? После незаконных бомбардировок Югославии всем об этом «праве» всё уже понятно: либо ты имеешь могущественную армию, и тогда тебя побоятся тронуть, опасаясь аннигиляции, либо делаешь то, что тебе скажут. Закон джунглей как он есть.

Напомним, что разговоры о краже российских замороженных активов с целью их передачи Украине ведутся уже давно. Пока что дальше пустого «трёпа» дело не дошло, а это значит, что несмотря на бескомпромиссную инфантильную риторику, последствия своих деяний на Западе всё же осознают.