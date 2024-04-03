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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах президента на Украине
Порошенко молодец — оптимизма у него хоть отбавляй.

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Проведение президентских выборов на Украине сейчас отменено по причине введённого в стране военного положения. Почему это должно быть преградой для проведения выборов, учитывая развитие информационных технологий и возможность голосовать онлайн из любой точки мира, понятно: действующая украинская власть реалистично оценивает свои шансы на переизбрание в условиях того, что их действиями Украина была доведена до ручки и до масштабного военного конфликта с Россией. Тем не менее, у отдельных «сбитых лётчиков» имеется относительно будущего Украины необъяснимо высокий уровень оптимизма.

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Так, бывший президент Украины Пётр Порошенко, который за пять лет обрёл внутри страны исключительно ненависть к своей персоне, из-за чего и потерпел поражение на выборах в 2019 году, когда был избран Владимир Зеленский, заявил в комментарии телеканалу AL Jazeera, что намерен участвовать в следующих президентских выборах на Украине.

На каком основании Порошенко считает, что на Украине вообще ещё когда-нибудь будут выборы президента, сказать сложно. Кроме того, ещё сложнее понять, кто собирается отдавать свой голос за Порошенко. За Зеленского, как вы помните, голосовали два контингента: первые голосовали за Голобородько (главный герой сериала «Слуга народа» с Зеленским в главной роли), вторые голосовали просто «против Порошенко». Ситуация, с одной стороны, забавная, а с другой, глядя на последствия этих политических пертурбаций на Украине, трагическая.

Впрочем, один плюс у Порошенко всё же был: он, как человек с реальным образованием и как предприниматель обладает рациональным мышлением, поэтому не отказывался от переговоров и трезво оценивал украинские возможности. Зеленскому же нравится жить в сказке, поэтому мы и имеем то, что имеем: кажущийся бесконечным конфликт, у которого, впрочем, будет совершенно предсказуемый итог.

#россия #украина #политика #боевые действия
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