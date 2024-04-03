Макрону популярно объяснили, что свои интрижки он должен крутить самостоятельно, и отвечать за них тоже самостоятельно.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который несколько недель назад поднял на уши весь коллективный Запад своими безумными по своей сути заявлениями о «неисключении» возможности отправки европейских войск на Украину с целью спасения ситуации для официального Киева, никак не может уняться и формально не отказывается от озвученной идеи.

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Замысел Макрона примерно понятен: ввести на Украину ограниченный французский контингент, который тут же будет пущен ВС РФ в расход, затем обвинить Россию в нападении на члена НАТО и постараться вписать весь альянс в этот кризис. Президенту Франции коллеги по альянсу популярно объяснили, что так это работать не будет, и что отвечать за содеянное он будет самостоятельно. И вот, сегодня издание The Wall Street Journal со ссылкой на французских чиновников сообщило, что Макрон отказался от идеи прямого вовлечения НАТО в украинский кризис и не станет обращаться за помощью в случае, если французские войска, которые могут теоретически быть отправлены на Украину, подвергнутся удару со стороны ВС РФ.

Таким образом, неконтролируемой эскалации этого конфликта даже в случае прямого вписывания в него Франции удастся избежать. Следует отметить, что российское политическое руководство уже на всех уровнях предупредило Францию о последствиях, к которым может привести принятие глупейшего решения об отправке французского военного контингента на Украину. Необходимо понимать, что в таком случае Москва также оставляет за собой право на нанесение ударов непосредственно по территории Франции. Надо это Парижу или нет, вопрос риторический.

В чём сомнений нет, так это в том, что разумом на Западе прекрасно понимают, к чему идёт конфликт на Украине и каков будет его итог. Сам Макрон не раз уточнял, что победа России приведёт к чудовищным последствиям для Запада, Европы и Франции в частности. Имеются в виду, понятное дело, геополитические последствия от сокрушения однополярного миропорядка. Данный исход уже неизбежен, и к нему Западу нужно готовиться уже вчера, а не пытаться оттянуть процесс. В конце концов, Запад сам виноват во всём, что произошло: вести против России незаконную экономическую войну его никто не заставлял, поставлять оружие на Украину никто не заставлял, финансировать Киев тоже, что характерно, никто не заставлял. Ставка была «ва-банк», и она прогорела. Так бывает, это просто надо признать и начинать готовиться жить в новой геополитической реальности; другого выхода нет.