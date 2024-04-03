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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Бразилии предложил ввести иммунитет для глав государств, которые не признают юрисдикцию Международного уголовного суда
Юрисдикцию МУС не признаёт ни одно из имеющих значение в мире государств. Это так, к слову.

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В марте прошлого года аффилированный с Западом Международный уголовный суд (МУС) пошёл на беспрецедентный шаг: объявил об аресте президента России Владимира Путина. Понятно, что в реальности никто арестовывать президента России не станет, потому что в противном случае можно нечаянно стать целью для стратегического ядерного оружия, но сам факт имел место.

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И хотя большая часть мира, включая все имеющие значение государства, юрисдикцию Международного уголовного суда не признаёт, проблема заключается в том, что ряд стран-членов БРИКС и G20 этот самый «суд» признаёт, в результате чего Путин, дабы не ставить коллег по странам глобального Юга в неловкое положение, лично не присутствовал на саммитах БРИКС и G20, хозяевами которых были страны, признающие юрисдикцию МУС.

В этом году саммит G20 должен пройти в Бразилии, которая также признаёт МУС. В этой связи возникает неудобная ситуация: президент Бразилии Лула да Силва желает видеть всех глав государств G20, что называется, во плоти, однако в случае с президентом России это желание столкнётся с вышеуказанной проблемой. В связи с этим да Силва предложил любопытное решение: предоставить иммунитет главам государств, которые не участвуют в международных договорах по типу Международного уголовного суда.

В теории, если эта идея будет реализована, то Путин сможет принять участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре этого года. Если, конечно, служба безопасности сочтёт такой перелёт обоснованным. Кроме того, не забываем, что осенью в Казани пройдёт саммит БРИКС, где, скорее всего, будет принято много важных глобальных решений, включая ещё одну волну расширения организации. По мере того, как БРИКС расширяется, смысла в G20 становится всё меньше и меньше, ведь, по сути, G20 уже сейчас есть не что иное, как БРИКС + коллективный Запад. А с последним, пока его политика тотально не изменится, говорить совершенно не о чем.

#россия #политика #бразилия
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