Не «может», а обязательно обрушится, если такой план действительно реализовать. Вопрос в другом: есть ли такой план?

Издание Politico, которое крайне трудно заподозрить в «пророссийских» «нарративах», очень часто выпускает материалы, которые можно в эту категорию отнести. В частности, сегодня речь пойдёт об опубликованном в Politico материале, который так и называется: «На Украине огромный риск обрушения линии фронта».

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Согласно статье, которая по большей части основана на чрезвычайно пессимистичных комментариях одного из анонимных высокопоставленных чинов украинской армии, сейчас линия боевого соприкосновения в зоне боевых действий со стороны ВСУ истончается, а со стороны ВС РФ — усиливается. Таким образом, велик риск обрушения украинской обороны в случае, если российская армия нанесёт сконцентрированный мощный удар на одном направлении.

Как отмечают офицеры ВСУ, с которыми пообщалось Politico, оптимизма в рядах украинской армии мало: ВС РФ наращивают потенциал, постоянно применяют планирующие авиабомбы и уже имеют численное превосходство на линии боевого соприкосновения. По прогнозам украинских военных, процесс накопления ударного потенциала ВС РФ будет завершён в августе «или даже раньше», и тогда и произойдёт масштабный удар.

Politico в своей статье ссылается не только на украинских военных, но и на самое что ни на есть высшее политическое руководство Украины в лице президента Зеленского, который в одном из недавних интервью прямым текстом заявил, что если США не помогут Украине, то она потерпит поражение под натиском России. Как вы понимаете, на данном этапе уже никакая помощь не изменит озвученного Зеленским вектора движения конфликта: НАТО напрямую вписываться в этот кризис не желает, потому что без репортёров и без камер прекрасно понимает, что с ними произойдёт при столкновении с ВС РФ, а без объединённого западного военного потенциала конфликт можно максимум затянуть, но не изменить его неизбежного финала.