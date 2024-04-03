Как же много ещё электричества на Украине, правда, британская пресса?

Поскольку украинское руководство в основном состоит из дилетантов, пришедших во власть кто откуда — кто со сцены, кто натурально с улицы —, то нет ничего удивительного в том, что и методы достижения политических результатов они используют соответствующие: дилетантские, в основном связанные с PR и громкими заголовками. Крымский мост, который соединяет одноимённый полуостров с материковой частью России в Краснодарском крае, столько раз становился целью ударов, что нет смысла вести им счёт. Два раза, впрочем, эти попытки увенчались успехом — осенью 2022 года и летом 2023 года.

реклама

По всей видимости, сейчас в Киеве активно прорабатывают операцию по нанесению третьего успешного террористического удара (напоминаем, любые удары Украины по российским объектам в юридических рамках этого конфликта в отсутствие официально объявленной войны являются терактами, а в ряде случаев ещё и военными преступлениями) по данному объекту гражданской транспортной инфраструктуры России. Об этом, в частности, рапортует британское издание The Guardian со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Согласно имеющимся в распоряжении The Guardian от ГУР сведениям, операцию планируют реализовать уже в ближайшие месяцы — ещё в первой половине текущего года. Для атаки будут применяться беспилотные летательные аппараты: по всей видимости, имеются ввиду полупогружные безэкипажные катера. Справедливости ради, издание сомневается в возможности Украины в реализации этого плана, поскольку Москва многократно усилила оборону стратегически важного моста, укрыв его противовоздушным куполом и ведя круглосуточное морское патрулирование.

Что The Guardian также не отмечает, это последствия, которые будут ждать Украину в случае, если удар по Крымскому мосту увенчается успехом. Напомним, что осенью 2022 года после первого удара по мосту Украина потеряла 50 % своей энергосистемы в рамках кампании по нанесению массированных ракетных ударов по объектам энергетики (возобновлены 22 марта 2024 года и пока не остановлены). Летом 2023 года после второго удара по мосту Украина потеряла портовую инфраструктуру, с помощью которой вывозила один из последних экспортных продуктов — зерно.

Какие будут последствия в случае третьего повреждения Крымского моста, учитывая и текущую реальность на поле боя, и постоянно растущие возможности ВС РФ, догадаться нетрудно. К сожалению, вопрос «выноса» украинских электрогенерирующих мощностей так давно перезрел, что эта угроза в Киеве не воспринимается как реальная, и на действия руководства страны она, по сути, никак не влияет. Это означает только одно: удары возмездия должны нарастать по экспоненте — до такого уровня, чтобы произошло полное протрезвление разума политического и военного руководства Украины, и чтобы даже мысли о причинении ущерба российской инфраструктуры их головы не посещали, не говоря уже о попытках осуществления этих мыслей. По-хорошему в Киеве давно уже ничего не понимают.