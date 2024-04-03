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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен не исключил возможности возобновления диалога США с РФ, если политика Москвы изменится
Надо же, какое совпадение. РФ тоже не исключает возможности возобновления диалога с США, если политика Вашингтона изменится.

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На сегодняшний день контакты между Москвой и Вашингтоном, по сути, полностью прекращены: максимум, что происходит, это обмен данными по каналам специальных служб. Такой деградации двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном не было даже в самые тяжёлые годы Холодной войны: тогда в США на уровне высшего политического руководства хотя бы были люди, способные анализировать реальность и понимать риски, соотнося свои желания и возможности.

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Сейчас же нет и этого. Ситуация чудовищно опасная, поскольку речь идёт о двух военных сверхдержавах, обладающих крупнейшими ядерными потенциалами на планете. И, тем не менее, действующая администрация Белого дома как упёрлась рогом в заведомо нелепый «нарратив», так и продолжает стоять на своём. В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу LCI заявил, что Вашингтон не исключает возможности возобновления диалога с Москвой, если политика последней изменится. В представлении Блинкена, «проблема» в том, что в США признаков соответствующих изменений не наблюдают.

Риторика Блинкена, на самом деле, поражает: по какой-то неведомой причине он полагает, что Россия прямо спит и видит, как бы только возобновить диалог с Соединёнными Штатами. Москва так-то тоже ждёт изменения политики США для возобновления диалога с Вашингтоном, и тоже не видит никаких признаков необходимых изменений; в эту игру можно играть вдвоём. Кроме того, необходимо понимать, что смена российской политики в том виде, в котором эту смену подразумевают в Вашингтоне, означает возвращение России в подчинённое США положение с бесконечными попытками безуспешно понравиться Западу.

В действительности Соединённым Штатам, при действующей администрации или же при следующей, равно как и всему коллективному Западу в целом, но придётся признать и смириться с изменившейся геополитической реальностью: окончанием однополярного миропорядка и возвращением международных отношений в их естественное состояние — когда существуют великие державы, поддерживающие глобальный баланс на основе своих интересов. В таком состоянии планета жила столетиями: ситуация, когда после 1991 года США стали примерно на двадцать лет единственным центром силы, аномальна в историческом масштабе и вряд ли ещё когда-нибудь может быть повторена. Для всего остального поезд уже безнадёжно ушёл, причём упустили его сами США: им предлагали не перегибать палку и признать право других великих держав на своё мнение и интересы, но умных людей никто в Вашингтоне предпочёл не слушать.

#россия #сша #политика #психиатрия
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