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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Reuters: промышленное производство в РФ в марте 2024 года выросло на рекордное за последние 18 лет значение
Видимо, кто-то на Западе опять фатально недооценил российские возможности, скармливая населению сказки про «чипы из стиралок и микроволновок».

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Когда незаконный санкционный конфликт стран Запада против России в конце февраля 2022 года начинался, из уст не привыкших проверять своих «спичрайтеров» европейских и американских функционеров один за одним сыпались тезисы про «крушение российской экономики», «Ruble is now rubble», сказки про микрочипы из стиральных машин и прочие комментарии, которые в самой России, естественно, сразу же растащили на мемы. Реальность, естественно, радикально отличается от озвучиваемых в ЕС и США сказок, и то, что это действительно так, теперь, когда скрывать и маскировать это стало уже невозможно, регулярно пишут и западные информационные издания.

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Так, агентство Reuters со ссылкой на индекс PMI (Purchasing Manager’s Index, индекс деловой активности) медиахолдинга S&P Global сообщило, что за март 2024 года российское промышленное производство выросло на рекордное за последние без малого 18 лет значение.

Уточняется, что индекс деловой активности российской промышленности в марте вырос до 55,7 по сравнению с 54,7 в феврале. Индекс 55,7 является для России максимальным с августа 2006 года. Учитывая, что ростом считается индекс выше 50, то нетрудно догадаться, каковы масштабы развития промышленности в РФ.

Естественно, без пропаганды в материале Reuters не обошлось. Статья объясняет весь рост, по сути, масштабированием выпуска военной продукции, забывая о том, что в связи с исходом из России значительной части западного капитала Москве не оставили другого выхода, кроме как налаживать собственное производство необходимой промышленной продукции, как то: автомобилей, гражданских самолётов, поездов и многого другого, включая в том числе и производство средств производства. Впрочем, даже если бы рост был обусловлен исключительно военными заказами, то стоит понимать, что Россия в этом плане находится в уникальной позиции: полностью самодостаточным военно-промышленным комплексом, продукция которого покупается самим государством и деньги от развития которого не уплывают за кордон, а остаются внутри российской экономики. Столь же самодостаточным ВПК в мире ещё обладают только США.

#россия #политика #экономика #промышленность
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