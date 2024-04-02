Руководство Киргизии, как, впрочем, и всегда, действия даже на один шаг вперёд не рассчитывает.

Как сообщил киргизский оператор национальной платёжной системы «Элкарт», с 5 апреля в стране перестанут работать российские банковские карты платёжной системы «Мир». Оператор при этом ссылается на незаконные санкции Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) США, введённые 23 февраля 2024 года против АО «Национальная система платёжных карт». В Киргизии, таким образом, опасаются вторичных санкций, поэтому в указанный день прекратит обслуживать карты «Мир».

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Интеграция «Элкарт» и «Мир» началась в 2019 году и продолжалась до 2022 года, когда страны коллективного Запада начали вводить массированные незаконные антироссийские односторонние рестрикции («санкции»). По какой причине Киргизия оценивает риски от вторичных санкций со стороны США выше, чем выгоду от сотрудничества с Россией, вопрос хороший. Ясно одно: интеграция с платёжной системой «Мир» была нужна Киргизии больше, чем России. Позволим себе даже сказать резче: эта интеграция была нужна исключительно Киргизии. По совершенно понятным причинам.

В целом, конечно, ничего хорошего в данной новости нет: у Вашингтона влияния на официальный Бишкек почему-то больше, чем у Москвы, которая не сильно-то и сопротивляется откровенно антироссийским действиям союзников по ОДКБ и ЕАЭС. Ведь вопрос можно поставить ребром, создав для Киргизии неблагоприятные экономические условия в случае, если она не одумается и не перестанет сидеть на двух стульях, но на это нужна политическая воля.