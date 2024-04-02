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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии уже на этой неделе
Руководство Киргизии, как, впрочем, и всегда, действия даже на один шаг вперёд не рассчитывает.

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Как сообщил киргизский оператор национальной платёжной системы «Элкарт», с 5 апреля в стране перестанут работать российские банковские карты платёжной системы «Мир». Оператор при этом ссылается на незаконные санкции Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) США, введённые 23 февраля 2024 года против АО «Национальная система платёжных карт». В Киргизии, таким образом, опасаются вторичных санкций, поэтому в указанный день прекратит обслуживать карты «Мир».

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Интеграция «Элкарт» и «Мир» началась в 2019 году и продолжалась до 2022 года, когда страны коллективного Запада начали вводить массированные незаконные антироссийские односторонние рестрикции («санкции»). По какой причине Киргизия оценивает риски от вторичных санкций со стороны США выше, чем выгоду от сотрудничества с Россией, вопрос хороший. Ясно одно: интеграция с платёжной системой «Мир» была нужна Киргизии больше, чем России. Позволим себе даже сказать резче: эта интеграция была нужна исключительно Киргизии. По совершенно понятным причинам.

В целом, конечно, ничего хорошего в данной новости нет: у Вашингтона влияния на официальный Бишкек почему-то больше, чем у Москвы, которая не сильно-то и сопротивляется откровенно антироссийским действиям союзников по ОДКБ и ЕАЭС. Ведь вопрос можно поставить ребром, создав для Киргизии неблагоприятные экономические условия в случае, если она не одумается и не перестанет сидеть на двух стульях, но на это нужна политическая воля.

#россия #финансы #политика #экономика #киргизия #кыргызстан #«мир»
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linux4ever
19:55
Уточню, не напряжение, а силу тока :)
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19:53
Угу, давая ему просмотры комменты и деньги, продолжай бороться.
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
AlexGall
19:52
школотрон скудоумный! в розетке напряжение промерь "током короткого замыкания". Мерять батарейки нужно на номинальной нагрузке
Как правильно проверять батарейки мультиметром
Inklaring Inklov
19:51
Тоже самое.
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ev_rus
19:48
Тебе еще глупцы поставят лайки спорим. Ботяра, в этой игре нет РТ вообще, никак. А жаль. Освещение и отражения в ней сильно упрощены, консольный вариант.
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Китя
19:47
Ну если для вас батарейка и аккумулятор тоже самое. то смысл отвечать на ваш вопрос.
Как правильно проверять батарейки мультиметром
linux4ever
19:47
Один пред 250 мА, второй 10 А.
Как правильно проверять батарейки мультиметром
ev_rus
19:46
Как раз в лучевом варианте тебе отобразится все, вообще все как в реальности, четко и красиво.
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
32Влад32
19:45
Я так уже делаю много лет. Не забывая при этом проверить напряжение батарейки до и после к.з. Бывает, что ток еще вроде норм, а напряжение очень низкое и многие устройства работать не будут. Тогда мож...
Как правильно проверять батарейки мультиметром
Orakul
19:42
Как думаете, зачем аккумуляторы проверяют "нагрузочной вилкой"?
Как правильно проверять батарейки мультиметром
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