Было 27.

Конфликт на Украине уже даже не с каждой неделей, а с каждым днём становится всё большей трагедией для её (Украины) государственности и генофонда. Владимир Зеленский, избиравшийся на лозунгах о мире и благополучии, в итоге стал главным препятствием для установления этого самого мира и главным гробовщиком украинского благополучия на долгие-долгие-долгие годы. Гражданам Украины ещё предстоит эту реальность осознать, тем более что киевская власть особо уже не церемонится и никого не стесняется. В частности, сегодня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о том, что Зеленский подписал закон о снижении возраста для мобилизации в ВСУ с 27 до 25 лет. Таким образом, по замыслу, Киев намерен восполнить критическую нехватку личного состава в вооружённых силах.

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Иными словами, Зеленский, пока он ещё является легитимным президентом Украины, явно попытается принять побольше связанных с продолжением оказания сопротивления российской специальной военной операции законов. Ничего хорошего в этом нет: ВС РФ тоже несут потери, пусть и являющиеся лишь небольшой частью от потерь ВСУ; кроме того, конфликт рискует дополнительно затянуться. Вопрос на данный момент в том, каким образом, во что и за чей счёт Киев намеревается снаряжать новобранцев и, самое главное, в какую боевую технику их рассаживать — с этим в ВСУ нескрываемые проблемы, которые Запад восполнить не в состоянии физически.

Напомним, что США и ЕС активно продавливают идею ужесточения мобилизации на Украине. Цель при этом не скрывается: не дать России одержать победу. Почему за эти хотелки коллективного Запада должна расплачиваться Украина, вопрос, который украинское общество в будущем ещё обязательно задаст своим руководителям и западным «партнёрам».