Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине сообщили, что Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации до 25 лет
Было 27.

реклама

Конфликт на Украине уже даже не с каждой неделей, а с каждым днём становится всё большей трагедией для её (Украины) государственности и генофонда. Владимир Зеленский, избиравшийся на лозунгах о мире и благополучии, в итоге стал главным препятствием для установления этого самого мира и главным гробовщиком украинского благополучия на долгие-долгие-долгие годы. Гражданам Украины ещё предстоит эту реальность осознать, тем более что киевская власть особо уже не церемонится и никого не стесняется. В частности, сегодня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о том, что Зеленский подписал закон о снижении возраста для мобилизации в ВСУ с 27 до 25 лет. Таким образом, по замыслу, Киев намерен восполнить критическую нехватку личного состава в вооружённых силах.

реклама

Иными словами, Зеленский, пока он ещё является легитимным президентом Украины, явно попытается принять побольше связанных с продолжением оказания сопротивления российской специальной военной операции законов. Ничего хорошего в этом нет: ВС РФ тоже несут потери, пусть и являющиеся лишь небольшой частью от потерь ВСУ; кроме того, конфликт рискует дополнительно затянуться. Вопрос на данный момент в том, каким образом, во что и за чей счёт Киев намеревается снаряжать новобранцев и, самое главное, в какую боевую технику их рассаживать — с этим в ВСУ нескрываемые проблемы, которые Запад восполнить не в состоянии физически.

Напомним, что США и ЕС активно продавливают идею ужесточения мобилизации на Украине. Цель при этом не скрывается: не дать России одержать победу. Почему за эти хотелки коллективного Запада должна расплачиваться Украина, вопрос, который украинское общество в будущем ещё обязательно задаст своим руководителям и западным «партнёрам».

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Глава МИД Франции назвал атаки Украины на российские НПЗ «легитимной обороной»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
94
Ровесник Большого взрыва объект GHZ2 может быть прародителем самой массивной галактики во Вселенной
2
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
245
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
98
"Дом у дороги" 2024 года - спорный ремейк культового фильма (небольшой субъективный обзор)
7
Феномен игровых консолей Sony PlayStation
26
Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024
4
Как правильно проверять батарейки мультиметром
8
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Сказ о том, как я перехожу с ADSL в 2024 году
27

Сейчас обсуждают

ev_rus
19:08
Все можно, на стандартной 4070 ОС запускаю Контрол в нативе на макс и макс лучах без всяких длсс - стабильные 60+ фпс в 2к. Максимальный метод лучей и не нужен на пк в играх. Достаточно простого, на к...
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Борис Захаров
19:06
Очень полезное обновление! Но скажите зачем 120, человеческий мозг максимум 50 кадров в секунду обрабатывает)
PUBG Mobile получит режим 120 кадров в секунду в следующем обновлении
Алексей
19:06
На 10 ампер нет предохранителей в мультиметре
Как правильно проверять батарейки мультиметром
Иван Горыныч
19:04
Танковый завод "Омсктрансмаш" работает над созданием новейшего танка Т-100
Sammie Vanhalen
19:03
И где же он теперь?
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
ev_rus
19:03
Все смешалось, люди, кони, как видимо и в твоей голове.
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
Dmitry*
19:02
Так продать 5-10 чтоб 100 добавить тоже без мозгов надо быть
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
ev_rus
19:02
Потому что ты пишешь фобу, там в рассуждения и в правду бестоляк.
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
ev_rus
19:01
Ну и кто тупейший? Тебе все пояснили, снова пук в лужу.
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
greykarel
18:58
Ага, а потом окажется, что и F-16 не подходят для украинского неба.
AT: танки Abrams и Leopard не предназначены для украинских условий ведения боевых действий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем