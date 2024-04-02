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Редакция
События в мире Михаил Андреев
AT: танки Abrams и Leopard не предназначены для украинских условий ведения боевых действий
Прописная истина была озвучена военными и аналитиками ещё полтора года назад, когда передача этих танков только была озвучена. До СМИ это начало доходить только сейчас.

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Переданные Украине основные боевые танки западного производства, как мы все могли отлично наблюдать, показали себя даже хуже, чем старые и давным-давно морально устаревшие Т-64, находившиеся на вооружении ВСУ. Если танки советской разработки создавались с учётом реальных условий их возможного применения, то есть, в условиях практически полного бездорожья и затяжных периодов распутицы, то западные танки проектировались из расчёта на их применение в идеальных условиях: посреди Европы, где и дороги есть, и расстояние между стратегически важными локациями незначительное.

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И вот, как сообщает издание Asia Times, переданные Украине западные танки M1 Abrams и Leopard 2 просто-напросто тонут в грязи на линии боевого соприкосновения из-за собственной массы вкупе с дополнительной массой, обусловленной установкой на них украинскими танкистами дополнительной брони.

Как отмечает автор статьи в Asia Times, совокупность этих факторов делает западные танки непригодными для применения в условиях украинского конфликта. Любопытно, что эти прописные истины, которые озвучивались военными аналитиками с реальным военным образованием и опытом участия в реальных боевых действиях ещё в момент принятия решения о передаче Abrams и Leopard Киеву, теперь, спустя полтора года, доходят и до средств массовой информации.

#россия #украина #политика #боевые действия #танки #leopard 2 #m1 abrams
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