Прописная истина была озвучена военными и аналитиками ещё полтора года назад, когда передача этих танков только была озвучена. До СМИ это начало доходить только сейчас.

Переданные Украине основные боевые танки западного производства, как мы все могли отлично наблюдать, показали себя даже хуже, чем старые и давным-давно морально устаревшие Т-64, находившиеся на вооружении ВСУ. Если танки советской разработки создавались с учётом реальных условий их возможного применения, то есть, в условиях практически полного бездорожья и затяжных периодов распутицы, то западные танки проектировались из расчёта на их применение в идеальных условиях: посреди Европы, где и дороги есть, и расстояние между стратегически важными локациями незначительное.

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И вот, как сообщает издание Asia Times, переданные Украине западные танки M1 Abrams и Leopard 2 просто-напросто тонут в грязи на линии боевого соприкосновения из-за собственной массы вкупе с дополнительной массой, обусловленной установкой на них украинскими танкистами дополнительной брони.

Как отмечает автор статьи в Asia Times, совокупность этих факторов делает западные танки непригодными для применения в условиях украинского конфликта. Любопытно, что эти прописные истины, которые озвучивались военными аналитиками с реальным военным образованием и опытом участия в реальных боевых действиях ещё в момент принятия решения о передаче Abrams и Leopard Киеву, теперь, спустя полтора года, доходят и до средств массовой информации.