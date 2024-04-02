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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу: ВС РФ наносят асимметричный ответ на атаки ВСУ по территории РФ, за март нанесено 2 массированных и 190 групповых ударов по объектам на Украине
На любой удар ВСУ по территории России должен следовать удар возмездия в -дцать крат большей мощности. Чтобы даже мысли такой в Киеве больше не возникало.

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Мы много раз об этом писали, но нам не лень отметить это ещё раз: в юридических рамках текущего вооружённого конфликта между Россией и Украиной последняя в соответствии с международным правом не может наносить удары по территории РФ. Киеву эти ограничения были навязаны Западом, поскольку в случае прямого формального объявления войны, которое юридически даст Украине право наносить удары по России, все спонсоры Украины автоматически стали бы соучастниками конфликта, поэтому никаких поставок вооружений и финансирования бы не было.

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Минобороны России регулярно отчитывается о перехвате украинских средств поражения, целившихся в объекты на территории России, и совершенно справедливо каждый раз называет такие атаки террористическими, потому что с точки зрения международного гуманитарного права это именно так и есть. Поскольку речь идёт о террористических атаках, то на них нужно отвечать, причём в данном случае речь не может идти о «соразмерности» наказания: удары возмездия должны быть в разы, на порядки, а лучше в сотни и тысячи раз мощнее, чтобы выбить у противника даже мысль о том, чтобы продолжать этим заниматься.

И вот, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ «асимметрично» отвечают на террористические атаки со стороны ВСУ. Асимметричность эта заключается в том, что за март российская армия нанесла два массированных и сто девяносто групповых ударов по объектам на территории Украины. Целями были объекты энергетики, газовой промышленности, оборонно-промышленного комплекса Украины, различные объекты военного управления, аэродромы и многое другое.

Согласно комментарию Шойгу, ВС РФ продолжают снижать боевой потенциал ВСУ и выдавливать их с занимаемых рубежей, параллельно снижая их боевые возможности. Хотя Шойгу не сказал это прямым текстом, но лучший способ снижать потенциал ВСУ — это продолжать лишать Украину энергетики. Данный процесс должен быть систематическим, регулярным, и продолжаться до полного прояснения рассудка киевского руководства.

#россия #украина #политика #боевые действия
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