При сегодняшнем выборе «Китай» или «АвтоВАЗ» многие склоняются ко второму варианту. Надёжнее во всех аспектах.

После того как европейские автомобильные бренды, поджав хвосты, ушли с российского рынка, утратив его, причём, возможно, безвозвратно, на их место тут же стали приходить китайские автомобильные бренды, а также стало расширять своё присутствие и отечественное автомобилестроение. В частности, сегодня «АвтоВАЗ» сообщил о том, что за март 2024 года реализовал рекордное с 2012 года месячное количество автомобилей.

реклама

Как отметил тольяттинский автогигант, за первый квартал 2024 года продажи автомобилей Lada в России увеличились на 42,5 % по сравнению с первым кварталом 2023 года — до 91,5 тысячи автомобилей разных моделей. Непосредственно за март же было реализовано рекордное месячное количество автомобилей — 42,84 тысячи экземпляров разных моделей. Больше машин Lada было продано только в апреле 2012 года — 44,1 тысячи экземпляров.

Самой продаваемой моделью остаётся Lada Granta: её продажи за март составили 20,4 тысячи единиц. Lada Vesta нового поколения за прошлый месяц распродалась в количестве 11,7 тысяч автомобилей, а Lada Niva Legend и Lada Niva Travel суммарно разошлись по покупателям в количестве 10 тысяч единиц.

Согласно комментарию руководителя «АвтоВАЗа» Максима Соколова, в 2024 году предприятие намерено выпустить полмиллиона автомобилей, подавляющее большинство которых — 450 тысяч — предназначены для внутреннего рынка.

Следует понимать, что при сегодняшнем выборе легкового автомобиля, заключающемся в собирательном «Китае» или же в «АвтоВАЗе», многие отдают предпочтение второму, руководствуясь вполне здоровой логикой: с запчастями проблем не будет, с сервисом проблем не будет, поскольку всё давным-давно налажено и организовано. Чего пока не скажешь о китайских брендах. А дальше, как вы понимаете, многое будет зависеть от политической обстановки: решат европейские, японские и корейские автопроизводители обратно выкупить свои российские заводы, на которых можно будет вновь производить машины при низкой стоимости энергоресурсов, или нет. В интересах западных автоконцернов, конечно, поступить разумно и возобновить производство, но, как мы понимаем, капитализм на Западе только на бумаге: в реальности капитал почему-то оказался не способен защитить свои интересы перед лицом политиков.